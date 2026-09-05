El Guadalajara del argentino Milito golea al San Luis en la séptima fecha del Apertura

Los tantos de Chivas los anotaron Andrés Sánchez, en propia meta, Ricardo Marín y Richard Ledezma.

Con la victoria, el equipo de Milito se colocó en segundo lugar del certamen con 14 puntos; San Luis se quedó con seis unidades como decimoquinto.

El Guadalajara dominó desde el inicio y lo reflejó pronto en el marcador.

Tomó ventaja al minuto seis en una jugada en la que Santiago Sandoval remató dentro del área con pierna izquierda un balón que rebotó en el poste, pegó en la espalda del guardameta Andrés Sánchez y se metió en su portería para el 0-1 visitante.

Cuatro minutos después Chivas consiguió el 0-2 en una mala salida del San Luis que terminó con un pase a Marín, quien remató de zurda lejos de la estirada de Sánchez.

En el segundo tiempo San Luis intentó adelantar líneas, pero le faltó profundidad.

Al 80, Chivas anotó el 0-3 en una acción en la que Richard Ledezma condujo por derecha, entró al área y fusiló al guardameta.

Más tarde los Tigres UANL recibirán al Necaxa, y Atlas, dirigido por el argentino Hernán Crespo, chocará con el Atlante, dirigido por Miguel 'Piojo' Herrera.

Este domingo la actividad concluirá con la visita del Santos Laguna al campeón Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Ante la realización de la Leagues Cup, en la que este domingo León y América chocarán por el tercer lugar, mismo día en el que Toluca y Monterrey definirán el título, cuatro partidos de esta séptima jornada fueron pospuestos.

El juego Pumas UNAM-León se jugará el próximo 10 de septiembre; el Puebla-Toluca será el 15; el América contra Tijuana, el 25 de octubre y el Querétaro-Rayados se disputará el 14 de noviembre.