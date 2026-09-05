Así avanza la costosa autopista elevada de Luque incluida en la APP de la ruta PY02

La construcción de una autopista elevada de casi 4 kilómetros que atravesará una amplia franja urbana de Luque registra sus primeros avances, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La obra forma parte de un paquete que también contempla la ampliación y el mejoramiento de las rutas Luque-San Bernardino y Luque-Areguá, con conexión hacia la ruta PY02 en la zona de Ypacaraí.

Los trabajos comenzaron en diciembre del año pasado, luego de que el MOPC diera la orden de inicio. Las obras fueron incorporadas mediante la Adenda 7 al contrato de concesión de la ruta PY02, actualmente a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, esta última representada por el empresario Juan Carlos Pettengill.

El financiamiento contempla una inversión superior a US$ 215 millones y está a cargo de BID Invest, el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector privado.

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Autopista elevada de Luque: 100 pilotes ejecutados

Respecto a la futura autopista elevada, el MOPC informó que ya se completó el pilote número 100, equivalente al 43% de las 233 fundaciones previstas para la estructura.

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La obra, correspondiente al Tramo 11 de la denominada “Red Vial Estructurante”, tendrá una extensión cercana a 3,6 kilómetros y busca transformar la movilidad de más de 250.000 personas que utilizan uno de los corredores más transitados del departamento Central.

El avance de las fundaciones permite continuar con la construcción de los componentes superiores de la estructura. A la fecha, el Tramo 11 registra 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles ejecutados a lo largo de la traza.

Los pilotes constituyen la base de la futura estructura. Cada uno transfiere el peso de la plataforma hacia los estratos resistentes del terreno. Para su construcción se realizan trabajos de preparación del área, perforación, montaje de las armaduras de acero y posterior vertido de hormigón mediante equipos especializados.

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Aunque permanecerán bajo la superficie, estas estructuras son determinantes para la estabilidad y durabilidad de la autopista. Por ese motivo, su ejecución contempla controles técnicos y ensayos continuos, conforme al Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Dos carriles por sentido

La futura autopista elevada contará con dos calzadas y dos carriles por sentido. La estructura conectará las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02 y los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

La intención es redistribuir el flujo vehicular y facilitar los desplazamientos de entrada y salida del área metropolitana, principalmente en los puntos donde actualmente se concentra una elevada demanda de tránsito.

El viaducto forma parte del Tramo 11 de la denominada Red Vial Estructurante, impulsada por el MOPC mediante el esquema de Alianza Público-Privada (APP). El paquete de obras contempla una inversión total de US$ 180 millones, según los datos proporcionados para el proyecto.

Mejoras entre Luque y San Bernardino

Otro de los componentes corresponde al Tramo 14 de la Red Vial Estructurante, que contempla trabajos sobre 21,05 kilómetros de la Ecovía entre Luque, en Central, y San Bernardino, en Cordillera.

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La intervención abarca la traza de la ruta PY02, desde el kilómetro 3,200 hasta el 24,280, con trabajos de renovación del pavimento y adecuación de distintos componentes viales para responder a las necesidades actuales y futuras de los usuarios.

Uno de los principales trabajos será la renovación del pavimento para disponer de una superficie más uniforme y resistente. También se realizarán adecuaciones en puntos de conexión con otras vías, con el objetivo de facilitar las maniobras de ingreso y salida.

El proyecto contempla además la optimización del sistema de drenaje para reducir la acumulación de agua sobre la calzada y mejorar las condiciones de transitabilidad durante los días de lluvia.

Estas obras apuntan a facilitar el desplazamiento de residentes, trabajadores y visitantes, además de fortalecer la conexión entre el área metropolitana y San Bernardino, uno de los principales destinos turísticos de Cordillera.

¿Y el tramo Luque Areguá?

En el tramo Luque-Areguá, hasta el momento no se ejecutó ninguna intervención, pese al pésimo estado que presenta actualmente la vía. El corredor forma parte de las obras anunciadas por el MOPC dentro de la “Red Vial Estructurante”, que contempla mejoras para optimizar la conexión con Areguá y otros puntos del departamento Central.

Otro punto que deberá avanzar es la liberación de la franja de dominio. El MOPC había previsto un presupuesto de US$ 8,5 millones para las expropiaciones. En una primera etapa fueron identificadas alrededor de 1.300 carpetas de afectación, sujetas a validación y ajustes conforme avancen los procesos de catastro y avalúo.

El proyecto representa un incremento del 30% en el contrato de concesión de la ruta PY02, cuya explotación está a cargo de Rutas del Este. La empresa ejecutó anteriormente la duplicación del tramo Ypacaraí-Caaguazú y ahora tendrá a su cargo estas nuevas intervenciones viales en el área metropolitana y su conexión con Cordillera.