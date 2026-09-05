Diputada Johana Vega llama “gorda” y “pobre” a persona que la criticó en redes sociales

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa publicó este sábado en redes sociales una captura de pantalla que, según afirma, muestra un intercambio de mensajes por Instagram en el cual la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado) reacciona a críticas con insultos y agresión.

La captura de pantalla parece mostrar una reacción de la diputada Vega a críticas hechas por una usuaria de la red social a quien Roa identifica como ‘María Paz’.

“Y a vos te da la cara de hablar?”, reza el primer mensaje atribuido a la diputada Vega en la captura, una aparente reacción a una publicación en su contra, a lo que la otra persona responde con “deja de robar” y “Ladrona”.

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En respuesta, la legisladora cartista supuestamente escribe: “Y vos deja de gorda y alzar video tan feos (sic)”.

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“SOS muy fea”, reza otro mensaje. La diputada también habría calificado de “pobre” a la persona con quien estaba intercambiando mensajes.

En reacción, la abogada Esther Roa escribió: “Johana, insultar a una ciudadana llamándola ‘gorda’, ‘fea’ o ‘pobre’, o burlarte de su apariencia, no es una respuesta; solo deja en evidencia tu alarmante ignorancia y arrogancia”.

Llamativos lujos e investigación de Contraloría

La diputada cartista Johana Vega, pareja del cuestionado expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, se ha caracterizado principalmente por ostentar lujos en sus apariciones públicas y en redes sociales, incluyendo suntuosas fiestas y la construcción de una lujosa mansión en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

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Ese despliegue de lujos ha generado dudas sobre la correspondencia de sus ingresos con los estilos de vida de la diputada Vega y de Jara, lo que ha llevado a la Contraloría General de la República a poner la lupa sobre ambos.