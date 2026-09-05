¿Garrapatas en pleno vuelo? Avión que salió de Asunción debió aterrizar de emergencia en Brasil

Un vuelo de la aerolínea Air Europa que partió desde Asunción con destino a Madrid tuvo que quedar varado en un aeropuerto de Brasil tras detectarse una inédita plaga de garrapatas, lo que obligó a someter la aeronave a una fumigación de urgencia, reportó el periódico digital El Confidencial.

El insólito episodio se produjo a bordo del Boeing 787 Dreamliner que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción y España.

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Según el medio español, en pleno trayecto, pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a notar la presencia de los parásitos en los asientos y el equipaje de mano, situación que encendió de inmediato las alarmas de bioseguridad. Ante la gravedad del foco de contaminación, el comandante solicitó el aterrizaje de emergencia en territorio brasileño.

Aeronave en cuarentena y desinfección profunda

Tras tocar tierra en Brasil, la aeronave fue aislada y puesta bajo estricto protocolo de cuarentena para que los equipos técnicos y de sanidad procedieran a una fumigación intensiva, detalla la publicación.

Este procedimiento dejó el avión completamente fuera de servicio de forma temporal, afectando el cronograma de conexiones de la compañía y obligando a gestionar asistencia e itinerarios alternativos para los viajeros afectados.

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Las autoridades de aviación civil e inspectores sanitarios abrieron una investigación para determinar el origen de la infestación. Entre las hipótesis se evalúa si los parásitos ingresaron en el equipaje de bodega, a través del transporte de algún animal no detectado o por fallas en los controles de desinfección previos al embarque, según los reportes.