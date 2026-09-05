El Schalke frena en seco al Bayern, que pierde el liderazgo tras 67 jornadas

El imperio se desploma en Gelsenkirchen

Un muro impenetrable llamado Loris Karius y la heroica resistencia del recién ascendido Schalke 04 sepultaron el dominio de un Bayern Múnich espeso, impreciso y frustrado en el Veltins Arena. Tras un agónico empate sin goles, el conjunto de Vincent Kompany cede un trono que ostentaba de manera ininterrumpida desde el 1 de septiembre de 2024. Sesenta y siete jornadas después, el coloso alemán cae desde la cima hasta la cuarta plaza, superado por tres equipos que suman pleno de seis puntos: el Friburgo, el Borussia Dortmund y un fulgurante Elversberg.

Lea más: Haaland y Donnarumma resguardan al Manchester City

Karius y la noche mágica del señalado

Con la mente puesta en el inminente asomo de la Champions League, Vincent Kompany introdujo rotaciones tácticas, dejando inicialmente en el banco a pesos pesados como Harry Kane y Michael Olise. La visita al Veltins Arena exigió un sobreesfuerzo inesperado para cualquier rincón del planeta fútbol. A pesar de un control del balón tan apabullante como ineficaz a la hora de rematar entre los tres palos o dar el último pase, el Bayern chocó contra una defensa numantina y un portero estelar.

Loris Karius, recordado por aquellos fatídicos fallos en la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid, se vistió de héroe este sábado. El guardameta frenó al campeón alemán con dos paradas indispensables: una en el primer tiempo —que cerró con apenas dos tiros a puerta— y otra colosal ya en el minuto 89, volando para sacar una mano izquierda extraordinaria ante un disparo a quemarropa de Harry Kane.

De la sorpresa a la frustración bávara

El propio Kane ya calentaba desde el minuto 38 debido a la falta de colmillo ofensivo. El artillero inglés, que acumula 98 tantos en su cuenta personal en la Bundesliga, entró para disputar toda la segunda mitad en sustitución de Nathaniel Brown (quien pasó de su rol natural de lateral a actuar como media punta desde que dio el salto al campeón de los campeones de Alemania).

Para el minuto 57, viendo que el monólogo táctico se transformaba en inquietud, Kompany dio entrada a Michael Olise y a Jamal Musiala. Este último celebraba su ansiada vuelta a los terrenos de juego tras los dos desmayos causados por una disfunción neurológica sufrida durante la pretemporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más recursos sobre el tapete para un laberinto sin salida. El Schalke, replegado con firmeza, apenas tuvo frescura para ir más allá de su ejercicio defensivo, pero contuvo al Bayern durante todo el partido entero. La sorpresa inicial se transformó en preocupación y, finalmente, en una profunda frustración para los muniqueses. El empate es una fiesta total para su oponente, pero deja una realidad ineludible: el Bayern ya no es el líder de Alemania.

Ficha técnica:

Schalke 04 (0): Karius; Dina Ebimbe (Ayhan, minuto 65), Becker, Katic, Kuruçay (Wöber, minuto 75), Gosens (Becker, minuto 65); Ljubicic (Vozar, minuto 75), El Faouzi, Tanaka, Aouchiche; Sylla.

Bayern Múnich (0): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic (Bischof, minuto 75); Karl (Musiala, minuto 57), Brown (Kane, minuto 46), Luis Díaz; Saibari (Olise, minuto 57).

Árbitro: Robert Schröder. Amonestó con tarjeta amarilla al local Dina Ebimbe (minuto 31) y a los visitantes Upamecano (minuto 35) y Pavlovic (minuto 73).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen ante unos 54.000 espectadores.