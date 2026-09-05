¡Joshua Duerksen ganó la carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza!

Joshua Duerksen fue el más rápido de la sprint de la Fórmula 2 en Monza. El paraguayo de 22 años comenzó la carrera en el séptimo lugar, ganó tres posiciones en la segunda curva del Circuito de Monza, subió al primer lugar en la vuelta 9 y desde entonces, gestionó la victoria en Italia. El triunfo en la prueba corta es el tercero del piloto de Invicta Racing en la temporada.

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Duerksen había realizado una extraordinaria clasificación el viernes, finalizando segundo por detrás de su compañero de equipo, el brasileño Rafael Cámara. Debido a la parrilla invertida para los primeros diez de la qualy, el nacido en Asunción ocupaba el noveno lugar para la sprint, pero dos penalizaciones (Nikola Tsolov y Noel León) permitieron que tome la séptima ubicación de salida.

¿Cómo fue la sprint de Joshua Duerksen en la victoria en Monza?

Partiendo desde la zona de puntos, a 21 vueltas en los 5,793 kilómetros del trazado italiano, Duerksen atacó desde el inicio de la competencia. En la segunda curva, a los pocos metros de la salida, el paraguayo superó al irlandés Alex Dunne y al noruego Martinius Stenshorne, ambos de Rodin Motorsport, y al japonés Ritomo Miyata de Hitech para ocupar el cuarto puesto.

Joshua tuvo dos salidas de pista en el intento de superar al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak de ART Grand Prix. En ambas situaciones, el paraguayo permitió al asiático la posibilidad de recuperar la posición hasta que logró un adelanto lícito. Antes, el guaraní había dejado atrás al alemán Oliver Goethe de MP Motorsport. Así, por delante solo quedaba el británico John Bennett de Trident.

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Y en la vuelta 9, Duerksen pudo superar a Bennett para liderar la carrera, que tuvo varias banderas amarillas, incluyendo la del final cuando el paraguayo había establecido una diferencia de casi un segundo sobre el perseguidor inmediato. En el relanzamiento, a dos giros para la culminación, el piloto no sufrió ningún acecho y acabó logrando la tercera victoria en la sprint en este 2026.

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Cuántos puntos sumó Joshua Duerksen y qué posición ocupa en la tabla?

Joshua Duerksen, quien conquistó la carrera corta de la F2 por tercera vez en el año, no solo sumó los puntos de ganador y termina la jornada con más de 10, escalando por lo tanto en la clasificación de pilotos. El piloto logró un total de 11 unidades luego de la sprint: 10 por el primer puesto y 1 por haber logrado la vuelta rápida de la competencia.

Duerksen, quien también triunfó en la prueba corta de Australia en el Albert Park y de Bélgica en el Spa-Francorchamps, continúa undécimo en la tabla de pilotos de la Fórmula 2 de FIA. Pero ahora, el paraguayo de 22 años suma 53 unidades y está a 118 puntos del líder el búlgaro Nikola Tsolov de Campos Racing, que tiene 171 (sumó hoy 4 puntos).

¿Qué dijo Joshua Duerksen en la conferencia oficial de la Fórmula 2?

Joshua Duerksen analizó la carrera en la conferencia de prensa de la Fórmula 2 junto a John Bennett de Tridente y Oliver Goethe de MP Motorsport, quienes fueron y tercero respectivamente. “Fue una carrera increíble. Ganar en Monza siempre es especial. El coche fue muy potente, hice una buena salida y eso me ayudó a avanzar rápidamente”, puntualizó el paraguayo.

“El ritmo fue bueno durante toda la carrera y estoy muy contento de haber podido llevarnos la victoria”, puntualizó Duerksen. “Recopilamos muchos datos útiles. Aprendimos sobre el comportamiento del automóvil en el tráfico y en aire limpio, y ahora tenemos una idea muy clara de lo que necesitamos para el futuro”, culminó el piloto en la víspera de la feature race.

¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la feature race de la F2 en Monza?

La feature race de la Fórmula 2 de la FIA en Monza es el domingo 6 de setiembre: la carrera, a 30 vueltas, empieza a las 04:45 (madrugada), hora de Paraguay, y los aficionados pueden observar por la aplicación de Disney +. Luego, la Fórmula 1 disputa el Gran Premio de Italia en el Circuito de Monza (10:00, hora de Paraguay, también por Disney +).

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