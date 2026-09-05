Gabriel Jesus se estrena en una lista en la que también se encuentra Lamine Yamal

Hansi Flick, entrenador azulgrana, ya había avisado que el de Rocafonda no se ha entrenado por precaución, pero que viajaría a Valencia, donde también espera que pueda jugar este domingo (16:15 CET).
En la convocatoria también figura Pablo Paez Gavira 'Gavi', ausente en los dos últimos partidos por la lesión sufrida en Elche. En total viajan 24 futbolistas. La lista es la siguiente:
Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic.
Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia.
Medios: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, Olmo y Bernal.
Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamza Aldelkarim.