Liga sella su pase al hexagonal por el título en Ecuador y apunta al duelo con Palmeiras

El Rey de Copas remontó el marcador gracias a los goles de Michael Estrada, el argentino Lucas Rodríguez y Juan Sebastián Rodríguez, después de que Luis Estupiñán adelantara al Técnico Universitario.

El técnico de Liga de Quito, el argentino Gustavo Álvarez, presentó una alineación que podría ser con la que enfrente a Palmeiras el próximo miércoles en el partido de ida, pues se jugaba la clasificación al hexagonal final, que otorga también billetes a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027.

La necesidad de ganar para asegurar su clasificación en el torneo local supuso un importante desgaste físico para la plantilla de Liga, que el martes pasado había empatado 0-0 frente a Mushuc Runa.

El defensa haitiano Ricardo Adé, además, tuvo que abandonar el campo por lesión en el minuto 69.

Con este resultado de la vigésima novena fecha, Liga de Quito quedó en el quinto puesto, con 45 puntos.

Por su parte, Independiente del Valle adelantará para este sábado su partido ante Macará, en el que su técnico, el uruguayo Joaquín Papa, dará descanso a los titulares con vistas al encuentro del próximo jueves frente a Flamengo, de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en Quito.