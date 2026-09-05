Plan de fuga del Barcelona y amenaza para el Valencia

Mientras el Barcelona es líder y puede situarse a tres puntos del Real Madrid, el Valencia es decimoséptimo en la clasificación, solo ha sido capaz de sumar un punto y marcar un gol en las tres primeras jornadas con una última derrota dolorosa contra el Deportivo en Riazor en la que, además, se marcó dos goles en propia.

En las dos fechas disputadas en Mestalla, la afición valencianista demostró su hartazgo y enfado, sobre todo contra Carlos Corberán.

El mal momento deportivo, el controvertido cierre del mercado y la rueda de prensa del director general de fútbol Ron Gourlay han elevado la tensión y varios colectivos valencianistas han pedido entrar a partir del minuto 19 como protesta hacia la directiva y el máximo accionista Peter Lim.

Así, el Valencia tendrá que hacer frente a uno de los rivales contra los que más ha sufrido en los últimos tiempos en un Mestalla revuelto. Aunque la temporada pasada fueron capaces de ganar al Barcelona en la última jornada de Liga (3-1).

El míster valencianista, no podrá contar con Guido Rodríguez, Justin de Haas, Sadiq Umar, Luis Rioja, José Copete y Diego López, además de la baja de última hora de Dimitri Foulquier, deberá elegir entre el sistema con cinco defensas o cuatro. La novedad será el mediapunta inglés cedido del Liverpool Harvey Elliott.

Tras el tropiezo del Real Madrid ante el Betis, el Barcelona tiene la primera oportunidad para despegarse como líder en solitario e intentará sumar su cuarta victoria consecutiva en el inicio de campeonato, con la duda de Lamine Yamal.

Y todo ello con la incógnita de si el de Rocafonda, que no se entrenó en la última sesión grupal por unos problemas físicos, estará disponible en un frenético calendario para el Barcelona que afrontará cuatro partidos en los próximos diez días.

El Barça viajará a Valencia, recibirá el miércoles al Feyenoord en el estreno de la Liga de Campeones, volverá viajar a Valencia, donde el domingo 13 se medirá al Levante, y recibirá el 16 de septiembre al Racing de Santander.

Por todo ello, Flick empezará a distribuir aun más los minutos de una plantilla extensa. El técnico esperará a ver cómo evoluciona Lamine Yamal, que se ha entrenado este sábado al margen por una contusión. De todos modos el delantero viajará a la espera de poder ser alineado.

Flick podría darle descanso a Xavi Espart en defensa, después de que el canterano haya jugado los tres primeros partidos ligueros.

Eric Garcia tiene todos los números para regresar al equipo como lateral diestro, mientras que Joao Cancelo se postula como el carrilero por la izquierda. Cubarsí y Gerard Martín conformarían el eje defensivo.

En la creación, a la espera del estreno como titular de Rodri, que apunta al encuentro ante el Feyenoord, Bernal y Pedri podrían dirigir las operación por detrás de Fermín.

En la delantera, a la espera de Lamine Yamal, Adeyemi podría ser su sustituto con Raphinha y Gordon.

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Pepelu, Ugrinic, Guerra, Sato, Danjuma.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon.