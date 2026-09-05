Putin inaugura el nuevo estadio del histórico Torpedo de Moscú

Acompañado del alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, Putin participó por vídeoconferencia en una ceremonia en la que departió con un futbolista de 8 años y firmó un balón en recuerdo de la histórica jornada.

El nuevo coliseo, que seguirá llevando el nombre del histórico delantero Eduard Streltsov -famoso por su calidad técnica y por haber sido condenado a varios años de prisión durante la URSS-, tendrá una capacidad de 15.000 asientos -1.600 más que antes- y hierba artificial.

El estadio, que estuvo durante años en estado ruinoso, fue construido originalmente en 1959 como campo de entrenamiento para el equipo de la fábrica de coches ZIL.

El Torpedo, club en el que militaron futbolistas españoles como Agustín Gómez o Nemesio Pozuelo, ha tenido que jugar desde 2021 en el Luzhnikí debido a la reconstrucción de su hogar.

Ganador en tres ocasiones de la liga soviética, el Torpedo ha jugado sólo una temporada en la división de honor rusa en los últimos 20 años en los que ha tenido numerosos problemas deportivos y económicos.