10 claves del nuevo arbitraje de la "Champions"

Esa jugada en el choque de cuartos, tras la que el árbitro rumano Istvan Kovacs, entendió que el balón no se había puesto en juego e hizo repetir el saque, es una de las marcadas por la UEFA para unificar criterios, explicados en su plataforma "Clear Line", en la que entre las novedades no habrá roja por taparse la boca, como hizo el argentino Prestiani en el Benfica-Real Madrid al insultar al brasileño Vinicius.

= Sustituidos: un jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en 10 segundos. De no hacerlo, el que entra deberá esperar hasta la primera interrupción tras un minuto de juego tras la reanudación.

= Jugadores atendidos: cuando se detiene un partido para que un jugador reciba tratamiento, este debe abandonar el campo durante un minuto a partir del momento en que se reanude el juego.

Esto no se aplica a los porteros, ni cuando un jugador de campo y el portero chocan y ambos necesitan atención médica, con las siguientes excepciones: si el lesionado sufre una falta que genera una amarilla o roja para el infractor; si dos compañeros de equipo resultan lesionados en una colisión o si se concede un penalti y el jugador atendido lo va a ejecutar.

= Saques de banda y de puerta: retrasar un saque de banda o de puerta puede hacer que el equipo contrario obtenga un saque de esquina y el árbitro hará una cuenta atrás de 5 segundos para que el balón vuelva a estar en juego.

NUEVAS ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL VAR

= Confusión de identidad: puede revisar una identificación errónea cuando el árbitro sanciona al jugador equivocado. La decisión sobre la infracción en sí no puede revisarse.

= Segundas tarjetas amarillas incorrectas: puede invitar al árbitro a hacer una revisión en el campo por una segunda amarilla mostrada de forma claramente incorrecta y anular la tarjeta.

= Faltas de los equipos atacantes antes de que el balón esté en juego: puede intervenir cuando el equipo atacante comete una falta clara antes de que el balón entre en juego en un tiro libre o un saque de esquina, de forma que tenga un impacto directo en un gol resultante, un penalti concedido u otra sanción. Cuando interviene, el gol, el penalti o la sanción se anularán y se repetirá el tiro libre o el saque de esquina.

= Saques de balón parado en el área propia y consiguientes infracciones con la mano: cuando hay un balón parado dentro del área y es golpeado por cualquier jugador se considera que se ha realizado un saque de puerta.

Si un compañero del portero toca deliberadamente el balón con la mano o el brazo dentro del área se señalará penalti.

CAMBIOS OPCIONALES EN LAS REGLAS (permitidos por la IFAB)

= Saques de esquina incorrectamente concedidos: solo se convertirán en saques de meta en casos muy claros, donde la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego. Un saque de puerta concedido incorrectamente no puede cambiarse a saque de esquina.

= Jugadores que se cubren la boca: no se aplicará la opción de considerar como falta sancionable con tarjeta roja el hecho de que un jugador se tape la boca al hablar con un oponente. Sin embargo, los árbitros podrán considerar que hacerlo para ocultar la comunicación constituye una conducta antideportiva y mostrar una tarjeta amarilla. Dicha conducta podría dar lugar a investigaciones o procedimientos disciplinarios adicionales.

= Jugadores que abandonan el campo como protesta: no se mostrará roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta. Sin embargo, la UEFA recalca el principio, ahora incluido en las Reglas de Juego, de que "…cuando un equipo sea responsable de que un partido no continúe o se suspenda por tener menos de siete jugadores, el partido se dará por perdido para ese equipo, de conformidad con el reglamento de la competición correspondiente" (Circular n.º 33 de la IFAB).