Trinidense vs. Olimpia: matiné de fútbol en Sajonia

El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Trinidense y Olimpia a disputarse en el inusual horario de las 10:00, en medio del apretado calendario del segundo torneo liguero de la temporada, el Clausura.

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Dos equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación, con la Cruz amarilla con 14 puntos, con una campaña de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El Decano se encuentra con 13, con una marca de cuatro triunfos, una igualdad y tres caídas.

Un espectáculo prometedor, en un clima ideal para que los protagonistas puedan dar todo en la cancha, sin excusas.

Los auriazules vienen de una contundente victoria sobre Ameliano por 3-0, mientras que los franjeados de igualar 1-1 en el añejo clásico con Guaraní.

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Los campeones del Apertura necesitan enlazar buenos resultados para prolongar su reinado. El entrenador olimpista, Pablo Andrés Sánchez, cuenta con una amplia plantilla para la conformación del equipo que pueda superar a un incómodo rival que viene cumpliendo un proceso bajo la orientación técnica de José Gabriel Arrúa.

En la rueda inicial del primer certamen del año, Olimpia ganó por 3-2, mediante las anotaciones de Diego Melgarejo (en contra), Hugo Lorenzo Quintana y Adrián Alcaraz. Las conquistas trinidenses fueron señaladas por Pedro Zarza y Clementino González.

En la rueda de las revanchas, “Triqui” se impuso por 2-1, con tantos de Fernando Romero y Alan Tobías Morínigo. La conversión franjeada fue obra de Adrián Alcaraz.

En medio de estos cotejos se produjo el cruce en la Copa Sudamericana, en el que el conjunto de “Vitamina” Sánchez ganó 1-0, gracias al gol de Rubén Lezcano.