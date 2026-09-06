El argentino José Paradela le da triunfo al Cruz Azul sobre Santos Laguna

En un duelo peleado, en el que ambos equipos dejaron ir oportunidades ofensivas, los Azules fueron mejores en la última media hora; en el 83 el uruguayo Gabriel Fernández estrelló el balón en el poste, y Paradela decidió el duelo en el 89.

El guardameta Carlos Acevedo, mundialista con México, despejó mal un balón que después de varios toques fue a parar a Andrés Montaño, quien le puso una asistencia a Paradela, letal con un remate de zurda.

La victoria metió a Cruz Azul en zona de clasificación a cuartos de final, sexto con cuatro triunfos, tres derrotas y 12 puntos, cuatro menos que el líder América, con un partido pendiente.

Para apoyar a los equipos involucrados en la final y el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, la fecha siete se jugó con cuatro duelos pospuestos: Pumas UNAM-León, Puebla-Toluca, América-Tijuana y Querétaro-Monterrey.

Este sábado, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito golearon por 0-3 al San Luis y saltaron al segundo lugar.

Después de un autogol del portero Andrés Sánchez, Ricardo Marín amplió la ventaja con un remate de zurda y Richard Ledezma anotó a pase de Marín, en un encuentro que se fue de un solo lado y puso al Guadalajara con 14 unidades.

En los otros encuentros sabatinos, Tigres empató con Necaxa y Atlas con Atlante, ambos por margen de 1-1.

El uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió un gol para darle a los Tigres UANL un empate 1-1 con el Necaxa.

Aguirre, por los Tigres; y Owen González, por Necaxa fueron los anotadores de un duelo cuyo resultado mantuvo a los dos fuera de la zona de clasificación.

Después, el argentino Martín Sarrafiore anotó su segundo gol del campeonato para darle al Atlante un empate 1-1 en el estadio del Atlas.

Luis Estéves le dio ventaja a los Rojinegros del entrenador Hernán Crespo y Sarrafiore rescató la igualada por el Atlante, que dominó en la segunda mitad.

El guardameta colombiano Camilo Vargas le detuvo un penalti al ecuatoriano Jhojan Julio, en el minuto 35, y fue uno de los héroes del Atlas, que va quinto de la clasificación.

La jornada siete empezó el viernes, cuando el venezolano Salomón Rondón convirtió un gol para confirmarse como líder anotador del campeonato, en la victoria de los Tuzos del Pachuca, 0-2 sobre el Juárez FC.

Salomón y Alan Bautista convirtieron por los Tuzos, que fueron superiores y lo reflejaron en el marcador.

Rondón suma siete goles, dos encima del argentino Lucas Ocampos, del Monterrey.

- Partidos de la octava jornada del Apertura del fútbol mexicano:

11.09: Necaxa-Puebla, Atlante-Pachuca, Tijuana-Querétaro.

12.09: Toluca-Atlas, Monterrey-Tigres UANL, Cruz Azul-América.

13.09: Santos Laguna-Juárez y Guadalajara-Pumas UNAM.