El argentino Sarrafiore rescata empate para el Atlante ante el Atlas

En la continuación de la séptima jornada, Luis Esteves le dio ventaja a los Rojinegros del entrenador Hernán Crespo y Sarrafiore rescató la igualada por el Atlante, que dominó en la segunda mitad.

Esteves anotó de pierna derecha en el minuto 7 para darla al Atlas una ventaja que mantuvo el equipo tapatío, gracias al guardameta colombiano Camilo Vargas, quien le detuvo un penalti al ecuatoriano Jhojan Julio, en el minuto 35.

Dirigido por Miguel Herrera, seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014, Atlante fue mejor en los últimos 45 minutos y en el 48 igualó la pizarra con un gol de zurda de Sarrafiore.

Atlas subió al quinto lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, un empate, dos derrotas y 13 puntos, tres menos que el líder América. Atlante es decimocuarto.

Un par de horas antes, el uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió un para darle a los Tigres UANL un empate 1-1 con el Necaxa.

Aguirre, por los Tigres; y Owen González, por Necaxa fueron los anotadores de un duelo cuyo resultado mantuvo a los dos cuadros fuera de la zona de clasificación.

Este sábado, las Chivas de Guadalajara golearon por 0-3 al San Luis. Después de un autogol del portero Andrés Sánchez, Ricardo Marín amplió la ventaja con un remate de zurda y Richard Ledezma anotó a pase de Marín.

La jornada siete empezó ayer cuando el venezolano Salomón Rondón convirtió hoy un gol para confirmarse como líder anotador del campeonato, en la victoria de los Tuzos del Pachuca, 0-2 sobre el Juárez FC.

Salomón y Alan Bautista convirtieron por los Tuzos, que fueron superiores y lo reflejaron en el marcador.

Mañana el campeón Cruz Azul recibirá al Santos Laguna.