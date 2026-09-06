Garcilaso despunta en el torneo Clausura de Perú tras goleada a Grau

Jugada la octava fecha del Clausura, Garcilaso sorprendió con goles del uruguayo Agustín González Pereira en dos ocasiones, uno de tiro penal, Beto da Silva y el argentino Facundo Castelli en el estadio Inca Garcilaso de la ciudad imperial.

Por su parte, Grau descontó con un doblete del paraguayo Adrián Fernández.

El segundo de la tabla, Universitario, empató 2-2 con Comerciantes Unidos en un encuentro del sábado que el propio entrenador crema Héctor Cúper reconoció que no merecieron más.

Las anotaciones de la 'U' llegaron por intervención de César Inga y un penal de Gianluca Lapadula, mientras que el ecuatoriano John Jairo Sánchez y Flavio Alcedo marcaron para Comerciantes.

En tanto, Alianza Atlético de Sullana subió al tercer puesto con 16 puntos tras abrir la fecha el viernes con una victoria de 3-2 a UTC de Cajamarca.

Los goles del equipo norteño fueron de Hernán Lupu, el ecuatoriano Cristian Penilla y el argentino Elian Muñoz, en tanto que Cajamarca anotó con Manuel Ganoza y el ecuatoriano Luis Arce Mina.

Otro equipo imperial, Cusco FC, es cuarto con 15 puntos, luego de ganar a CD Moquegua el sábado por 2-0 con anotaciones del argentino Facundo Callejo y Ricardo Lagos Puyén.

A su vez, Sporting Cristal buscó contentarse con su barra, tras un incidente hace unos días en que resultó golpeado su director general de fútbol, el exseleccionado Julio César Uribe, y goleó por 5-0 a Los Chankas este domingo.

Con esa victoria, Cristal se ubicó sexto con 13 puntos, lo cual mantenía enojados a los hinchas que no han vuelto a celebrar el título nacional en años.

Los goles celestes fueron autoría de Santiago González, Luis Iberico, Yoshimar Yotún en dos ocasiones, y el colombiano Juan Manuel Cuesta.

Por otro lado, Alianza Lima igualó 1-1 en su visita a Juan Pablo II y se coloca detrás de Cristal con 13 unidades. Las anotaciones del partido disputado este domingo en el complejo deportivo de Chongoyape fueron del uruguayo Matias Almirón y del ecuatoriano Erick Castillo para los blanquiazules.

En otros partidos de la fecha, FC Cajamarca perdió 2-5 con Cienciano del Cusco, Sport Huancayo ganó 2-1 a Sport Boys y, en el último encuentro del domingo, Melgar venció por 3-0 a ADT con un doblete de Bernardo Cuesta y un gol de Jesús Alcántar.