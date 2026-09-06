Independiente del Valle vence a Macará y espera a Flamengo por la Libertadores

El goleador del cuadro del Valle, Djorkaeff Reasco, con 10 anotaciones, anotó los dos primeros tantos y Ronald Briones hizo el tercero en los primeros 15 minutos, por lo que el conjunto quiteño llegó a 71 puntos. El descuento del Macará fue un autogol del defensa Andy Velasco.

Tras la victoria de este sábado, el Independiente sacó una ventaja de 23 unidades sobre su inmediato perseguidor, el Aucas, que jugará este domingo contra Barcelona, mientras que Macará quedó con 48 unidades.

El técnico del Independiente, el uruguayo Joaquín Papa, dirigió desde la tribuna debido a una suspensión de tres fechas por insultos al árbitro del partido anterior frente a Barcelona y alineó ante Macará a la mayoría de los suplentes, pensando más en el partido contra Flamengo, campeón defensor de la Libertadores.

La vigésima novena fecha continuará este domingo con los partidos Delfín-Universidad Católica, Aucas-Barcelona y Deportivo Cuenca-Libertad.