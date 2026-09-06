Kiat Lim llega a Valencia antes del duelo en Mestalla contra el Barcelona

Kiat Lim llegó en un vuelo privado, fue recibido por el director general del Valencia, Javier Solís, y se desplazó directamente al hotel de concentración del equipo, según informó Tribuna.

Si el presidente del consejo de administración acude a Mestalla, sería su primer partido de Liga en el estadio desde que en marzo de 2025 asumió el máximo cargo de un club del que su padre es accionista mayoritario.

Kiat Lim acudió por primera vez al palco presidencial en su actual cargo a principios de agosto en el Trofeu Taronja contra el Newcastle, donde escuchó en primera persona el cántico de “Peter, vete ya”.

Su viaje a Valencia se produce después del cierre de mercado y de la rueda de prensa del director general de fútbol, Ron Gourlay, tras la que varios colectivos de aficionados del Valencia han propuesto que los abonados del club no entren esta tarde a Mestalla hasta al menos el minuto 19 en protesta contra la gestión del máximo accionista al frente de la entidad.