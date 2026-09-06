Libertad acorta su distancia con el líder 2 de Mayo

El club que dirige el paraguayo Nelson Haedo Valdez retomó la senda del triunfo con un triplete del delantero Elvio Vera y un gol del mediocampista argentino Agustín Manzur y cosechó 19 puntos, dos menos que el 'Gallo Norteño' que el sábado derrotó por 2-1 al San Lorenzo.

Javier Vallejos y William Mandieta descontaron para Rubio Ñu que marcha décimo con 8 unidades.

Olimpia, el vigente campeón del fútbol paraguayo, también celebró un triunfo por 2-1 ante Trinidense y con 16 enteros escaló parcialmente al tercer puesto.

Los goles del conjunto franjeado fueron anotados por los atacantes Hugo Sandoval y Rodney Redes, quien retornó a Olimpia la semana pasada luego de su breve paso por la Liga de Quito, en Ecuador, al que fue cedido en febrero.

En tanto que Ameliano se impuso por 2-1 a Sportivo Luqueño con un doblete de Cristhian Ocampos que aprovechó descuidos de la defensa. El tanto de descuento fue de Giovanni Bogado desde los doce pasos.

Con este resultado, la V Azulada quedó momentáneamente sexta con 13 puntos.

La novena fecha del torneo local continuará el lunes con el duelo entre Nacional, cuarto en la clasificación, y Cerro Porteño, décimo, que bajo la conducción de su nuevo técnico, el argentino Gustavo Costas, busca encaminar su campaña y escalar posiciones.

El mismo día juega Guaraní contra Recoleta.