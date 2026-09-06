Mourinho y Chivu: el maestro y el alumno cierran el círculo en el Bernabéu

Fue el 22 de mayo de 2010. Mourinho dirigía al Inter y Chivu ocupaba el lateral izquierdo de una defensa de granito, junto a Maicon, Lucio y Walter Samuel. Enfrente estaba el Bayern de Louis van Gaal, un equipo magnífico que se encontró con otro que parecía el invitado a una posible fiesta alemana. Pero Diego Milito marcó dos goles y el Inter recuperó, 45 años después, el trono europeo. Aquella noche el Inter no ganó un partido: cerró un triplete y el técnico portugués inscribió su nombre con letras de oro en el libro de historia del club italiano.

A ese duelo Chivu llegó después de librar una batalla espinosa. El 6 de enero anterior había sufrido una fractura de cráneo en un choque con Sergio Pellissier durante un encuentro frente al Chievo. Pasó por el quirófano, temió por su carrera y volvió al fútbol con un casco protector que pasó de ser una precaución médica a convertirse en una declaración de resistencia.

Menos de cinco meses después, Mourinho colocó a Chivu en el once de una final en la que pocos esperaban al Inter, que antes eliminó al Chelsea, CSKA Moscú y Barcelona, en las famosas semifinales de los aspersores en el Camp Nou. Chivu no era la estrella de aquel equipo, pero sí uno de esos jugadores muy Mourinho: disciplinado, resistente, capaz de ocupar el lugar que exigiera el partido. Jugó 68 minutos antes de dejar su sitio a Dejan Stankovic. Y para la fotografía final se quitó el casco y lució con orgullo la Copa de Europa entre sus manos.

La final fue la última noche de Mourinho como entrenador del Inter. Alcanzó la cima y salió por la puerta del Bernabéu para entrar, casi sin pasillo intermedio, en el Real Madrid. El estadio blanco fue al mismo tiempo el lugar de su despedida y el punto de partida de la siguiente aventura. La vida tardó dieciséis años en completar la escena: Mourinho volverá a ocupar uno de sus banquillos y enfrente encontrará a un futbolista al que enseñó a competir cuando el fútbol todavía no imaginaba que acabaría siendo entrenador.

Mourinho tampoco lo imaginaba. En julio de 2025, durante una entrevista con Sky Sport en Silverstone, el portugués definió a Chivu como uno de sus "niños” y expresó un deseo cargado de afecto y orgullo: que triunfara con el Inter, pero que no repitiera su triplete.

Chivu no tomó ningún atajo para responder al maestro. Tras retirarse, bajó al fútbol de barro, pizarra y autobuses de cantera. Recorrió durante años las categorías inferiores del Inter, creció junto a sus jóvenes y aprendió el oficio lejos de los focos. Luego aceptó la misión de salvar al Parma y, en junio de 2025, recibió las llaves del equipo que llevaba media vida sintiendo como suyo.

El Inter venía herido por el 5-0 encajado ante el París Saint-Germain en la final de la Champions. Chivu recogió los pedazos, reconstruyó el ánimo y ganó la Liga y la Copa italianas en su primera temporada. Fue elegido mejor entrenador de la Serie A y renovó hasta 2028. El alumno ya no necesitaba presentarse con el nombre de su maestro.

Tampoco se ha limitado a copiarlo. En el Inter de Chivu permanece la disciplina de Mourinho, el gusto por el esfuerzo colectivo y esa idea de que un equipo se reconoce cuando toca sufrir. Pero el rumano le ha añadido una vocación más ofensiva y un fútbol que busca al rival: marcó 89 goles en el campeonato, conquistó el título con tres jornadas de antelación y terminó con once puntos de ventaja sobre el Nápoles.

El reencuentro llega con el Inter todavía lanzado. El campeón italiano ha ganado sus tres primeras jornadas y comparecerá en el Bernabéu después de remontar un 0-2 al Nápoles con dos goles de Lautaro Martínez, incluido el de la victoria en el tiempo añadido. El Real Madrid, vencedor en sus tres primeros partidos ligueros, acaba de sufrir ante el Betis la primera derrota de la segunda era Mourinho.

Será el estreno europeo del técnico portugués desde su regreso y el primer enfrentamiento de ambos como entrenadores. El último partido que compartieron terminó con una Copa de Europa levantada sobre el césped del Bernabéu. El siguiente comenzará en el mismo lugar, pero con uno intentando descifrar al otro. Mourinho encontrará enfrente a uno de sus chicos. Chivu mirará hacia el otro banquillo y verá a quien le enseñó que las grandes noches no se juegan: se conquistan.