“Nada ha cambiado”: Infantino mantiene su candidatura a la reelección en la FIFA

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Gianni Infantino se presentará a la reelección”, aseguró un portavoz del dirigente ítalo-suizo a la AFP , confirmando una información de la prensa inglesa.

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El mundo del fútbol está dividido sobre el modo de gobernar de Infantino, considerado opaco por sus detractores, sobre todo a raíz de la iniciativa del presidente de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una compañía abierta a inversores privados sin haberlo consultado con el resto de los miembros de la FIFA.

“Gestión desleal”

Aunque el dirigente de 56 años ha abandonado desde entonces esta idea, las críticas continúan acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

A finales de agosto, Italia se sumó a otras federaciones nacionales que ya se habían pronunciado contra Infantino (Suecia, Escocia, Nueva Zelanda, etc.), al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del Consejo de la FIFA, Sandor Csanyi.

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La UEFA acusó a Infantino de “gestión desleal” por el plan y encabezó la primera ofensiva en respuesta al proyecto abortado de abrir paso a inversores privados, incluyendo amenazas de boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino, aunque finalmente retiró su amenaza a finales de agosto, sin renunciar a su intención de impedir que el dirigente siga en su cargo.

Las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la FIFA en una carta conjunta dirigida a la “familia del fútbol” a principios de agosto.

En cambio, Infantino ha recibido el apoyo “por unanimidad” de la confederación africana (CAF), de una parte de la confederación sudamericana (Conmebol), así como de otras federaciones, exjugadores y personalidades políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.

Único candidato declarado

A principios de setiembre, la FIFA también acusó a la UEFA de una “campaña de difamación” y de una “expedición de pesca” contra Infantino.

Único candidato declarado por el momento para la votación que tendrá lugar en marzo de 2027, Infantino necesitará una mayoría simple de los votos entre las 211 federaciones afiliadas a la FIFA para prolongar su mandato, iniciado en 2016 y renovado en 2023 con un amplio apoyo de las federaciones europeas.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es considerado ampliamente como el aspirante más probable a enfrentarse a Infantino; el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha descartado a sí mismo.

Montagliani, vicepresidente de la FIFA, había sido considerado durante mucho tiempo como un estrecho aliado de Infantino, pero ya había indicios, incluso antes de que se desmarcara del ya desechado plan de permitir la inversión privada en los Mundiales, de que concebía una gobernanza para la FIFA diferente a la del suizo.

Los candidatos deben presentarse a esta elección antes del 18 de noviembre. De ser reelegido para un cuarto y último mandato, Infantino seguiría siendo el máximo responsable del fútbol mundial hasta 2031.

Infantino se encuentra en Polonia para asistir al Mundial Sub 20 femenino, pero se negó a responder preguntas sobre su futuro cuando fue interrogado por periodistas el sábado.