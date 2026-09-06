Video: Ronaldo Martínez le da la victoria a Vélez Sarsfield

Boca Juniors dejó escapar el triunfo este sábado ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza en el tiempo añadido y debió conformarse con un empate 2-2 en uno de los partidos por la octava ronda del torneo Clausura del fútbol argentino.

Lea más: Almirón, gol y penal malogrado contra Inter Miami

El “Xeneize” ganaba por 2-1 con goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, pero un tanto de Esteban Fernández en el minuto 91 determinó la igualdad.

Boca quedó sexto en la clasificación de la Zona A, mientras que Gimnasia quedó líder con 16 puntos junto con Vélez Sarsfield, que a última hora se impuso por 1-0 a Estudiantes de La Plata con gol del paraguayo Ronaldo Martínez.

¡¡LLEGÓ EL GOLEADOR AL FORTÍN!! Silvero se la bajó a Ronaldo Martínez que la empujó y anotó su primer gol en Vélez para poner el 1-0 vs. Estudiantes.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/J0W1xthrCL — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Boca venía de vencer por penales a Vélez Sarsfield para acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina y el próximo martes recibirá a São Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro encuentro sabatino, San Lorenzo, tras la partida de Néstor Gorosito como su entrenador y a la espera de la vuelta de Rubén Darío Insúa, se impuso por 1-0 ante Talleres de Córdoba, que sufrió en la semana la salida de Jorge Sampaoli como técnico.

Asimismo, en un duelo clave por la disputa para evitar el descenso, Aldosivi derrotó por 3-1 a Banfield, mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata venció por 2-1 a Tigre.

La octava fecha se inició el viernes con el triunfo por 0-2 de Sarmiento sobre Estudiantes de Río Cuarto y los empates 1-1 en los juegos Belgrano-Huracán y Platense-Deportivo Riestra.

La jornada dominical tendrá cuatro atractivos: el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, el duelo de River Plate ante Independiente Rivadavia de Mendoza, la visita de Independiente a Central Córdoba en Santiago del Estero y el duelo de Racing Club frente a Atlético Tucumán.

El lunes se presentarán los dos líderes hasta antes del inicio de esta fecha: Argentinos Juniors se enfrentará a Barracas Central e Instituto contra Unión de Santa Fe, ambos en condición de visitante.