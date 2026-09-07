Cristian Tello anuncia su retirada

Nacido en Sabadell (Barcelona), ha militado en estos más de tres lustros de trayectoria en Espanyol, Barcelona, Oporto luso, Fiorentina italiano, Betis, Los Ángeles FC estadounidense, Al-Fateh y Al-Orobah saudíes y el Palm City emiratí.

Internacional en categorías inferiores, vistió la Roja absoluta de la mano de Vicente del Bosque el 14 de agosto de 2013 en un amistoso ante Ecuador en Guayaquil, en el que la selección venió por 0-2 con goles de Álvaro Negredo y Santi Cazorla y en el que reemplazó en el descanso a Andrés Iniesta.

"Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista, ha llegado el momento de decir adiós al futbol profesional", anunció en sus redes el futbolista catalán, quien en el video de despedida expresó que "en la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años".

"El fútbol me ha regalado momentos únicos con jugadores que quedarán para la historia. Me considero un auténtico privilegiado. He disfrutado de cada viaje, cada ciudad, cada equipo, cada gol, cada asistencia, cada título, cada celebración. Momentos que quedarán guardados en mi para siempre", apuntó.

"Los buenos te los llevas en el corazón y los no tan buenos me han servido para ser más fuerte y convertirme en la persona que soy", añadió Tello, quien dio las gracias a su familia, amigos, así como a cada club por el que pasó en su carrera, en la que ha ganado todos los títulos españoles con el Barcelona, la Copa del Rey con el Betis y en Estados Unidos con Los Ángeles FC.