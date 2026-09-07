Davide Ancelotti elogia a Pellegrini y advierte de la experiencia del Betis

"En cuanto a Manuel Pellegrini, no siempre tiene el reconocimiento que merece, porque tiene una trayectoria increíble y ha tenido mucho éxito. Quienes estamos empezando, como yo, le tenemos mucha admiración. No sé si llegaré a su edad. Me digo a mí mismo que es imposible. Pero cuando veo a mi padre (Carlo, seleccionador de Brasil, con 67 años) que tampoco se detiene, tal vez cambie de opinión", señaló Davide, de 37 años.
El entrenador italiano del Lille definió al Betis como un equipo muy organizado y difícil de batir y destacó su experiencia, a pesar de que no jugaba la 'Champions' desde hace 21 años.
"El Betis es un equipo organizado, siempre muy difícil de enfrentar, y que, al margen del partido en Levante (2-5, el 29 de agosto), no ha encajado muchos goles porque cuenta también con una buena organización defensiva (ninguno en sus otros tres partidos de Liga)", subrayó.
Expresó, asimismo, la importancia de este torneo para dar un paso adelante en su carrera en solitario, alejado de la sombra de su padre.
"La Liga de Campeones es para mí un comienzo en este rol, con otra responsabilidad, pero no un descubrimiento. La experiencia que he vivido como segundo entrenador intento transmitírsela al club y a los jugadores. Espero ahora escribir mi historia en esta competición, con mi nombre de pila", manifestó.