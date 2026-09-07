El Barcelona cierra el ejercicio económico con un récord de ingresos de 1.060 millones

Así figura en el resumen económico que el club ha hecho llegar a los socios y que deberán aprobar los compromisarios que participen en la asamblea telemática que se celebrará el próximo 19 de septiembre.

Los gastos se situaron en los 1.022 millones -un 6% más que el curso anterior-, y el ejercicio concluyó con unas pérdidas después de impuestos de 18 millones, aunque sin el impacto de los importes extraordinarios, la entidad catalana alcanzó un resultado ordinario positivo de 200.000 euros.

Otra de las partidas que sufrió un variación más destacada en las cuentas del club fue la referente al endeudamiento. La cifra neta, según el criterio de la Liga, se situó, a 30 de junio de 2026, en 607 millones, con un incremento de 138 millones (+29 %) respecto a los 469 millones del curso anterior.

El aumento de los ingresos, que por vez primera supera la barrera de los 1.000 millones, se debe, según el resumen económico presentado por el club, al crecimiento en un 29% -de los 175 millones a los 225- de los ingresos derivados de la explotación del Spotify Camp Nou.

El regreso parcial del primer equipo azulgrana al recinto ubicado en el barrio de Les Corts tras tres temporadas en el Estadio Olímpico Lluís Companys impulsó la facturación referente a la explotación del estadio.

A ello se sumó un incremento de la partida comercial: de los 473 millones ingresados en el ejercicio 2024-25 se pasó a los 527 del curso 2025-26, lo que significó un aumento del 11%.

El club subraya que esta subida se debe a un nuevo "máximo histórico" en patrocinios (265 millones) y a un "récord de facturación" -de 208 millones- en la partida de mercadotecnia a través de BLM (Barça Licensing & Marchendising), la filial que gestiona las tiendas, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad

En el apartado de traspasos y cesiones, el club ha ejecutado ventas o ha cobrado variables por operaciones anteriores que han generado un valor de 43 millones.

En cuanto a los gastos de explotación, éstos aumentaron en un 6% en comparación al ejercicio anterior, pasando de los 964 millones de euros a los 1.022 actuales.

El aumento en la masa salarial deportiva (7%), debido a las renovaciones de jugadores del primer equipo de fútbol, en los salarios no deportivos (9%) y en los gastos de gestión (12%), especialmente por el incremento de gastos en el mercadotecnia, explican esta variación.

En su resumen financiero, el club menciona dos operaciones extraordinarias que tuvieron un impacto en sus cuentas.

Por un lado, la entidad vendió el nuevo producto de hospitalidad en el Spotify Camp Nou denominado como PSLs (Personal Seating Licenses) por un valor actualizado de 9,5 millones.

La segunda operación extraordinaria es la referente al deterioro del valor de la 'palanca' que activó en su momento de Barça Produccions, cuyo gasto extraordinario asciende a -23 millones antes de impuestos, dejando el valor total en 116 millones, de los cuales queda una participación del club valorada en 73 millones.

Una de las partidas que han sufrido un aumento más destacado en las cuentas del club es la referente al endeudamiento.

La deuda bruta alcanza los 910 millones, con un incremento de 43 millones respecto al ejercicio anterior. De este importe, 597 millones corresponden a deuda con entidades de crédito y obligaciones emitidas, mientras que 167 millones corresponden a deudas con clubes por la adquisición de los derechos federativos de jugadores.

Dicho incremento se debe en parte, según el club, a la reducción de la tesorería por el impacto de los intereses del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Spotify Camp Nou y sus alrededores.

Con todo, el patrimonio neto a 30 de junio de 2026 sigue en negativo (-168 millones de euros), una cifra que, según recuerda el club, se aplica al registro del inmovilizado intangible, concretamente al deportivo, por lo que valora el coste de adquisición de futbolistas y, por tanto, no recoge el valor de los jugadores formados en La Masia que juegan en el primer equipo.

En cuanto a los objetivos para el próximo ejercicio económico, el Barcelona prevé unos ingresos ordinarios superiores a los de la última temporada, debido al aumento en las partidas del Estadio y también del e-commerce y de los patrocinios.

En el estadio se calcula un aumento de 60 millones en la partida sobre el nuevo Estadio, ya que se producirán incrementos en todas las líneas de negocio relacionadas con el mismo.

También se producirá un incremento en torno al 9% en cuanto a los ingresos comerciales (50 millones) por una mayor actividad en el apartado de patrocinios y de e-commerce, apartado en el que el Barcelona prevé que se registren cifras de récord.

Si el club prevé un aumento en los ingresos ordinarios, también tiene previsto que aumenten los gastos en 111 millones, con un incremento de la masa salarial del 11% (65 millones), debido a la renovación de la plantilla acometida en el primer equipo.

Los salarios no deportivos aumentan un 12% (10 millones) y los gastos de gestión un 13% (41 millones), principalmente por dos factores: el regreso al Spotify Camp Nou y un incremento en los gastos de negocio de merchandising.