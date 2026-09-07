El colombiano Arroyo sufre lesión y estará fuera de los próximos partidos de Pachuca

En un comunicado, los Tuzos confirmaron que en el partido del pasado viernes contra el Juárez FC, en el torneo Apertura, Arroyo sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, lo cual provocó que le hicieran una cirugía.

"En una jugada hace un salto al caer, presenta un mecanismo de rotación del pie derecho; en ese momento escucha como si hubiera tronado algo, presenta dolor e incapacidad para la deambulación; se revisa y se sospecha la fractura", aseguró el doctor Fernando Márquez, director de servicios médicos del Pachuca.

Después de salir bien del quirófano, según lo estimado, Arroyo estará entre seis y ocho semana sin jugar, lo cual dependerá de su proceso de recuperación.

"El club Pachuca hará un seguimiento al proceso de recuperación de Andrés Arroyo", insistió hoy la oficina de los Tuzos, colocados en el undécimo lugar de la tabla de posiciones.

Liderados por el venezolano Salomón Rondón, primero en la tabla de goleadores, los Tuzos ocupan el undécimo lugar de la clasificación.

El próximo viernes enfrentarán al Atlante.