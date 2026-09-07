El momento de Julián Alvarez

Y 16 de ellos, más cuatro asistencias, los concentra en los últimos 21 encuentros de esta competición con su actual equipo, con el que el pasado ejercicio alcanzó las semifinales, eliminado por el Arsenal por una diferencia mínima: del 1-1 de la ida, con el tanto de ‘La Araña’, al 1-0 en contra de la vuelta.

Él y Kang in Lee son los dos únicos de toda la plantilla del Atlético para esta temporada que conocen el camino. Sos los dos únicos campeones de Europa. Julián Alvarez lo fue cuando militaba en el Mancheter City en 2023. El surcoreano, en dos ocasiones, las dos últimas, a las órdenes de Luis Enrique Martínez en el poderoso París Saint-Germain.

En la última edición, el delantero argentino participó en catorce goles, diez como autor y cuatro como pasador decisivo, a lo largo de quince partidos. No jugó en Anfield, en la primera jornada, por lesión. Después, los repartió en nueve de los quince duelos; seis con victorias (5-1 al Eintracht Fráncfort, 3-1 al Union Saint-Gilloise, 2-1 al Inter de Milán, 2-3 al PSV Eindhoven, 5-2 al Tottenham y 0-2 al Barcelona), dos con empates (3-3 con el Brujas y 1-1 con el Arsenal) y uno con derrota (3-2 en Londres en la vuelta con el Tottenham).

En la anterior campaña, en 2024-25, cuando llegó al Atlético, su importancia también fue evidente en el recorrido en la Liga de Campeones, en el que llegó hasta los octavos de final, eliminado tras aquel polémico doble toque en su lanzamiento de penalti invalidado y decisivo frente al Real Madrid.

Marcó siete goles en diez choques, repartidos en cinco de ellos: tres triunfos (0-6 al Sparta Praga, 2-1 al Bayer Leverkusen y 3-1 al Slovan Bratislava) y dos derrotas, por 2-1 en el Bernabéu ante el Real Madrid y por 1-3 en casa con el Lille.

De las últimas 14 victorias del Atlético de Madrid en la máxima competición europea, en nueve de ellas hubo goles de Julián Alvarez, cuyo equipo está ante la enésima revancha con la Liga de Campeones. Es un título aún inaccesible. Ya jugó tres finales, dos con Simeone, sin el éxito de ser campeón. Aún lo anhela.

Eliminado en las semifinales el pasado ejercicio en el estadio Emirates, dolido por el esguince de tobillo que lo dejó renqueante para la vuelta ante el Arsenal, hasta el punto de que se resintió en el segundo tiempo sin ocasión de seguir y obligado a la sustitución en la derrota por 1-0, ‘La Araña’ se acerca a su puesta a punto y quizá a la titularidad.

Si es inmediata, ya en Anfield, o debe aplazarse hasta la visita del próximo domingo a la Real Sociedad, el miércoles siguiente en el Metropolitano con Osasuna o más allá ante el Real Madrid en el derbi en su estadio, es una incógnita por revelar por Diego Simeone, como ocurre con Cristian ‘Cuti’ Romero.

Ambos continúan con su evolución física, ya cerca del mes para el atacante y de las dos semanas y media para el central, además con ambos ya dentro del recorrido de partidos desde el pasado sábado contra el Athletic Club, cuando entraron para la última media hora tras el segundo gol de su rival.

Y Julián debe ser el centro de todo, en cuanto esté en el máximo ritmo competitivo. “Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá”, ha proclamado dos veces Diego Simeone durante este verano.

El Atlético necesita la figura del delantero. Exitosa la combinación Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman en Sevilla, no fue tan efectiva en Bilbao, aunque el conjunto madrileño sí se manejó bien hacia en ataque en la primera parte, antes del lapsus de 135 segundos que desembocó en dos goles en contra al inicio de la segunda mitad, con la consecuencia de la derrota.

En la idea y la planificación de Diego Simeone, su entrenador, para esta campaña está la figura de los delanteros naturales, como siempre ha ocurrido, aunque las circunstancias hayan ido en sentido contrario.

Porque Julián Álvarez se sumó más tarde de la pretemporada por el Mundial, con una apurada preparación, después con una indisposición y todo entre su deseado (e inviable) traspaso al Barcelona; Alexander Sorloth lleva lesionado desde el 10 de agosto y aún no se entrena con el equipo (también será baja en Anfield, al igual que Arnau Ortiz por sanción) y Jonathan David ha aterrizado en el equipo el pasado martes. El miércoles fue su primer entrenamiento.

Cuando hablaba Simeone hace dos semanas de la reinvención en la delantera con Ademola Lookman, ya indicó cuál es su postura para el ataque: “Lookman es un chico noble, que se está esforzando muchísimo por el colectivo, pero le está faltando lo que él disfruta, que es gambetear, tener uno contra uno y se lo vamos a devolver cuando tengamos a los chicos de arriba para poder compartir ese espacio del campo que nos hace mejor como equipo”, apuntó Simeone.