El Platense de Palermo examina el buen momento de un Fluminense sin Canobbio

El equipo brasileño, finalista en 2008 y campeón en 2023, está de dulce. Desde que Marcão asumió las riendas del primer equipo en sustitución del argentino Luis Zubeldía, despedido en agosto, el conjunto carioca no conoce la derrota, con tres victorias y dos empates en cinco partidos.

Una secuencia que mantiene al Tricolor Carioca en la zona noble de la clasificación del Campeonato Brasileño al ocupar la cuarta posición.

El sábado pasado se llevó los tres puntos en un duro derbi contra el Vasco da Gama gracias a un único tanto del argentino Lucho Acosta.

No obstante, Marcão no podrá contar el martes con uno de los pilares ofensivos de la plantilla, Agustín Canobbio, expulsado en el sufrido partido de vuelta de los octavos de final frente al Independiente Rivadavia, cruce que se definió en los penaltis.

El atacante colombiano Kevin Serna se perfila como el principal candidato para sustituir al internacional uruguayo.

Con todo, Marcão, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las categorías inferiores del 'Flu', recupera a dos teóricos titulares, el zaguero Thiago Silva y el centrocampista Hércules.

Ambos, con molestias de rodilla, se ejercitaron con total normalidad el domingo y están a disposición del preparador brasileño. De esta forma, el central colombiano Julián Millán y el volante Nonato deberían volver al banquillo.

Por su parte, el Atlético Platense pretende seguir rompiendo barreras. En su primera participación de la historia en una Libertadores ya está entre los ocho mejores de Sudamérica.

'El Calamar' superó un grupo difícil, con Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, y apeó en octavos al Coquimbo Unido de Chile en la tanda de penaltis, tras dos empates en los 180 minutos reglamentarios.

El guardameta Juan Pablo Cozzani se erigió en el héroe de la clasificación.

La leyenda argentina Martín Palermo, exjugador del Boca Juniors y de los españoles Villarreal, Real Betis y Deportivo Alavés, dirige al elenco marrón desde agosto pasado, tras una mala y breve experiencia en el Fortaleza brasileño.

Como delantero del Boca, Palermo ya se midió al 'Flu' en las semifinales de 2008 y en aquella ocasión salió derrotado.

Ahora, desde el banquillo, buscará hacer historia para un Platense, que pasa por dificultades en este 2026, pese a su excelente campaña en el torneo continental.

En su último tropiezo, el Platense, con un once alternativo y varios lesionados, firmó el viernes pasado un pobre empate en casa frente a Deportivo Riestra (1-1) en el Torneo Clausura Argentino, en el que marcha en la duodécima posición de un Grupo A con 15 equipos.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Yeferson Soteldo y Hulk.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Franco Zapiola; Guido Mainero, Bautista Merlini, Juan Carlos Gauto; y Leonardo Heredia.

Árbitro: el uruguayo Andrés Motante. En el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro.