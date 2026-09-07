El Valencia de Corberán ha recibido 24 goles del Barcelona de Flick en cinco partidos

La serie comenzó en la jornada 21 de la temporada 2024-25, cuando el Barcelona se impuso por un contundente 7-1. Apenas unos días después, ambos equipos volvieron a cruzarse en los cuartos de final de la Copa del Rey, con otra goleada azulgrana, esta vez por 0-5, y la temporada siguiente volvió a dejar un amplio resultado con un 6-0 en Liga en la cuarta jornada.

La única excepción en esta racha se produjo en la última jornada de la pasada 2025-26, cuando el Valencia logró imponerse por 3-1 en Mestalla ante un Barcelona que afrontaba el encuentro después de varios días de celebraciones por la conquista del título de Liga.

Pero el 0-5 de la cuarta jornada de la actual temporada ha vuelto a demostrar que Flick tiene tomada la medida a Carlos Corberán. En total, en los cinco partidos dirigidos por el técnico valencianista ante el conjunto azulgrana, el balance es de cuatro derrotas y una victoria, con 24 goles recibidos y solo cuatro marcados.

La única derrota del Valencia ante el Barcelona en la era Flick que no tuvo a Corberán en el banquillo fue precisamente la primera. En la jornada inaugural de la temporada 2024-25, Rubén Baraja todavía dirigía al equipo de Mestalla y el Barcelona se impuso por la mínima, por un 1-2.

Aquel resultado fue la derrota menos abultada del Valencia ante el conjunto azulgrana desde la llegada del técnico alemán.