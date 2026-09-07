El Valencia iguala su peor arranque en diez campañas

Para encontrar un comienzo todavía peor hay que remontarse a la temporada 2016-17, cuando el equipo dirigido entonces por Pako Ayestarán no sumó ningún punto en las cuatro primeras jornadas.

Desde entonces, el equipo valencianista había conseguido evitar un arranque con un solo punto o menos hasta la campaña 2024-25. En la temporada 2017-18, el Valencia era noveno con seis puntos al término de la cuarta jornada; en la 2018-19 ocupaba la decimoctava posición con tres puntos y en la 2019-20 era decimotercero con cuatro.

El mejor inicio del periodo se produjo en la temporada 2021-22, cuando el Valencia era segundo con diez puntos tras las cuatro primeras jornadas con José Bordalás. Un año antes, en la 2020-21, era sexto con siete puntos. En la 2022-23 ocupaba la décima posición con seis puntos y en la 2023-24 era undécimo, también con seis.

En la temporada pasada, la 2025-26, el Valencia comenzó decimocuarto con cuatro puntos después de las cuatro primeras jornadas en la primera temporada que inició con Corberán, que llegó en las Navidades del 2024 con el equipo en descenso.