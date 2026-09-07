Entre la incertidumbre y las cuentas pendientes

Vuelve el Villarreal al Signal Iduna Park donde el pasado año salió goleado. Fue aquél resultado la puntilla a una Champions decepcionante, que acabó con la eliminación del 'submarino amarillo' a las primeras de cambio.

Regresa a ese escenario el representante español, por primera vez en su historia en una Liga de Campeones por segundo año seguido y con un técnico debutante en la principal competición continental de clubes: Íñigo Pérez que no conoce la victoria con su nuevo equipo en un evento oficial.

El Borussia Dortmund llega al duelo contra el Villarreal tras haber empezado la Bundesliga con dos victorias consecutivas, la última gracias a una remontada ante el Hoffenheim (2-3), cuando perdía por 2-0. Ganó, pero las sospechas permanecen alrededor del proyecto.

Esa capacidad de reacción, aunque sin desenlace positivo, también la mostró el Dortmund en la Supercopa alemana cuando tuvo un gran segundo tiempo tras haber sido dominado por el Bayern. Al final, el Borussia perdió ese compromiso por 2-1 pero estuvo cerca de lograr el empate.

Dentro de las nuevas incorporaciones del subcampeón alemán destaca el griego Konstantinos Karetsas, un jugador con una gran pierna zurda tanto en el pase como en el remate. Sin embargo, en el duelo del martes el Dortmund todavía no podrá contar con el central Nico Schlotterbeck, en rehabilitación tras una rotura de ligamentos ni con el también heleno Giannis Konstantelias, el gran fichaje de la entidad que se lesionó en el primer encuentro de la Bundesliga.

También faltan los defensas Ramy Benbaini, por sanción, y Emre Can, por rotura de ligamentos cruzados.

El Borussia Dortmund espera mejorar su papel del último año cuando fue eliminado inesperadamente en la previa a los octavos de final por el Atalanta italiano.

Por su parte, el Villarreal, que tuvo en la Liga de Campeones un gran lunar en su brillante pasada campaña, afronta con dudas el debut en un ejercicio en el que quiere tomarse la revancha de las decepciones europeas que acumuló esa anterior temporada.

El equipo de Iñigo Pérez, que se estrena en la máxima competición europea, no ha conseguido ganar en las cuatro primeras jornadas de la Liga, un difícil inicio tras haber puesto punto final a la etapa de Marcelino García Toral en su banquillo.

El Villarreal, que por primera vez disputa dos ediciones seguidas del torneo, repite visita al campo del Borussia Dortmund, un campo en el que la temporada pasada cayó goleado por 4-0.

El equipo cuenta con las ausencias de los lesionados Juan Foyth y Carlos Romero, que no se han ejercitado en la sesión matinal.

Respecto al once, el técnico apostó por hacer cambios y rotaciones en la pasada jornada de Liga, por lo que se espera que los que descansaron el campeonato doméstico puedan jugar este martes.

La gran duda radica en la portería, donde el veterano Peter Gulácsi aparece como una opción sólida tras los malos partidos de Luiz Júnior en la Liga.

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryersson, Veermann, Jobe Bellingham, Beier; KaretsasNwaneri; Gurisassy.

Villarreal: Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pepe, Comesaña, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Gerard Moreno y George Mikautadze.