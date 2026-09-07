Eric Garcia se entrena con máscara y se le espera para el partido ante el Levante

El primer equipo azulgrana ha completado una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la que el defensa catalán se ha entrenado con normalidad.

Se espera que el lateral diestro vuelva al equipo este próximo domingo ante el Levante, ya que no podrá jugar por sanción el partido europeo ante el Feyenoord.

Ante el Valencia, el defensa de Martorell fue sustituido en el minuto 25 tras chocar con su compañero, Rodrigo Hernández 'Rodri', en el lanzamiento de un saque de esquina que le provocó una fractura nasal.

Se trata de una lesión similar a la que padeció el pasado noviembre en Brujas, que le obligó a jugar unos cuantos partidos con una máscara protectora.

El equipo de Hansi Flick volvió a los entrenamientos tras la goleada ante el Valencia (0-5) para preparar su estreno en la Champions este miércoles frente al Feyenoord.

La sesión ha tenido dos velocidades: los titulares del partido de Valencia y Kounde han realizado un trabajo de recuperación; mientas que el resto de disponibles, con la entrada de Hamza Bisiwu y también de Eric Garcia, se han entrenado a mayor ritmo.