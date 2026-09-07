Lautaro y el adiós de Messi de la selección: “Sabíamos que iba a llegar, pero es fuerte”

“Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para la selección y para nuestro país. Hablé con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas”, dijo en rueda de prensa.

Además, Lautaro, quien habló en la víspera del partido que enfrentará a su equipo con el Real Madrid en la primera jornada de la fase Liga de la ‘Champions’, fue preguntado por otro compañero de selección, Julián Alvarez, quien mostró su deseo de salir del Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes de verano, pero no se produjo.

“Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club. Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó.