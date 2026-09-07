Luis de la Fuente, nombrado Riojano Ilustre y nuevo nombre para el Palacio de los Deportes

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha hecho estos dos anuncios durante una conferencia de prensa tras recibir al seleccionador en reconocimiento a sus éxitos deportivos y a los valores que representa.

De la Fuente ha asegurado sentirse "abrumado" por todos los actos de los que ha sido protagonista desde que la selección ganó el Mundial, pero especialmente, ha dicho, por el cariño que recibe en su tierra.

"Esta no es una recepción cualquiera, porque nunca hemos tenido el privilegio de tener a un deportista riojano al frente de la selección de fútbol campeona del mundo", ha afirmado el presidente del Gobierno regional.

Capellán ha aludido al "sentimiento" que despierta el seleccionador "porque se habla de la Argentina de Messi, de la Inglaterra de Kane y de la España de su entrenador, Luis de la Fuente", ha afirmado.

Ha incidido en la proyección para La Rioja que aporta el seleccionador español y también ha recordado la presencia de otro entrenador con ascendencia riojana, Alberto de la Fuente, en el cuerpo técnico del equipo español.

El presidente ha explicado que a pesar de que habitualmente las distinciones concedidas por el Día de La Rioja se anuncian semanas antes del 9 de junio, en este caso ya se ha tomado la decisión por el Consejo de Gobierno "porque no hay persona que lo merezca más este año, por el orgullo que tenemos con él".

De la Fuente se unirá así a una lista de riojanos ilustres que integran personalidades de diferentes ámbitos que han paseado el nombre de La Rioja a nivel nacional e internacional y en el que hay deportistas como el medallista olímpico de bicicleta de montaña Carlos Coloma, el pelotari Titín III o el paralímpico en atletismo Fernando Riaño.

Capellán ha aludido además al objetivo de dejar "la impronta" del seleccionador para el futuro y "dado que aúna el espíritu y los valores del deporte" se ha decidido bautizar la principal instalación deportiva propiedad del Ejecutivo riojano con su nombre.

El seleccionador ha explicado que desde que España ganó el Mundial ha asistido a numerosos actos de reconocimiento por todo el país "pero en mi tierra me siento abrumado" y "feliz por ver disfrutar a mis paisanos".

El seleccionador, que esta tarde pronunciará el pregón de las fiestas de su localidad natal, Haro, ha asegurado que para él "es muy difícil controlar la emoción" porque se siente "reconocido en España, muy querido por toda La Rioja" y profeta en su tierra.

Ha agradecido los dos anuncios hechos por el presidente y ha explicado que se acuerda especialmente de sus padres y su hermano, ya fallecidos, "pero hoy es un día para estar alegre y contento y para sentirse orgulloso".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, De la Fuente ha reconocido que le gustaría jugar en La Rioja con la selección, algo que ya hizo cuando dirigía al combinado sub-21, pero ha reconocido que no es una cuestión que dependa de él y que, en todo caso, está sujeta a las condiciones técnicas que se exigen a los estadios -en este caso a Las Gaunas- para partidos internacionales.