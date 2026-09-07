Luka Modric seguirá con Croacia en los partidos de septiembre y octubre

Bilic anunció la lista croata y la presencia de Modric este lunes en una rueda de prensa, con lo que se prolonga una carrera internacional en la que el centrocampista suma ya 202 partidos y ha sido clave en los mayores éxitos del fútbol croata.

"Es muy importante para nosotros dentro y fuera del campo. Modric fue el mejor jugador del Milán contra el Juventus. Y no lo persuadí de nada, él está entregado a Croacia y su selección y es beneficioso para todos", señaló Bilic, que afronta su segunda etapa al frente del equipo nacional croata después de su etapa entre 2006 y 2012.

Croacia se enfrentará con República Checa en Praga el 26 de septiembre, después jugará a domicilio con España el 29 y recibirá a Inglaterra el 3 de octubre y a España el 6 del próximo mes.

El técnico explicó que mantuvo una larga conversación de "dos o tres horas" con el capitán croata antes de cerrar la convocatoria y destacó su compromiso con el equipo nacional.

Bilic aseguró que Modric no disputará necesariamente los cuatro encuentros previstos en un periodo de doce días y que se adaptará su participación a un ritmo similar al que mantiene en el Milan.

El centrocampista fue una de las figuras que llevó a Croacia al segundo puesto del Mundial de Rusia 2018 y al tercero en Catar 2022.

También participó en el subcampeonato de la Liga de Naciones en 2023, cuando Croacia perdió la final ante España.

Bilic ha confeccionado una lista de 26 jugadores ante el exigente calendario que afrontará el equipo, con cuatro partidos en doce días.

El seleccionador ha apostado por mantener una base de futbolistas experimentados, aunque también ha abierto la puerta a nuevos nombres.

En la portería, Bilic ha incluido a Dominik Livakovic, nuevo portero del Barcelona, aunque ha admitido cierta preocupación por la falta de minutos del guardameta en su nuevo equipo.

"No tiene nada de qué justificarse. Nunca un portero croata ha ido a un club tan grande", dijo el técnico, aunque matizó que confía en que pueda disponer de minutos con el equipo español.

"El objetivo es ganar la Eurocopa", afirmó Bilic, que ha asegurado que los resultados logrados por su antecesor, Zlatko Dalic, son una motivación y una referencia para esta nueva etapa que afronta con "optimismo".