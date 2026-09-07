Mourinho recupera su famoso “¿por qué?”

Mourinho no fue preguntado directamente por ello pero quiso dejar su mensaje.
“No quiero hablarte del criterio arbitral. Perdona porque voy a escapar de tu pregunta y responder de otro modo, pero esta pregunta no me ha llegado y voy a ir en esa dirección. Hemos perdido contra el Betis porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo tuvo. Punto. Pero, el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? ¿No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o porque el VAR no ha querido? Esta es una cuestión que, a mí como entrenador del Real Madrid, la gente responsable me pudiera responder”, dijo en rueda de prensa.