Palmeiras resbala y Flamengo es líder solitario del Brasileirão

Un solitario gol de Samuel Lino en el minuto 65, culminando una buena jugada del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, le dio los tres puntos al Flamengo, que es defensor del título.

Lea más: River Plate volvió a jugar bien y le ganó con autoridad a Independiente Rivadavia de Alex Arce

Fue el quinto gol en las últimas seis rondas de Samu Lino. “Es una victoria complicada, fuera de casa, en un campo difícil, con calor, con lluvia, pero el Flamengo hoy fue guerrero, fue fuerte, y como grupo unido que somos logramos salir con los tres puntos”, declaró Lino, de 26 años. Con la victoria sobre el Remo en Belem, el Fla asume la punta con 54 puntos, uno más que el Palmeiras, mientras que el Remo sigue penúltimo con 23 unidades, a cinco de la salvación.

Palmeiras soltó la punta

Presionado por el resultado del Flamengo, el Palmeiras no pudo superar al Botafogo en Río de Janeiro (0-0), en un partido marcado por la lluvia que cayó en la capital carioca.

Pese a tener más posesión del balón, el Palmeiras tuvo muchas dificultades para crear peligro ante el arco rival, ante un Botafogo que tuvo las ocasiones más claras del encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Falta mucho todavía. Hoy hicimos un buen partido, controlamos pero no logramos hacer gol. Ahora tenemos que centrarnos en la Libertadores, porque todavía estamos en la lucha. Falta mucho. Jugamos bien, lástima que no logramos hacer gol, porque lo merecíamos”, explicó el capitán palmeirense, el paraguayo Gustavo Gómez.

Con el resultado, el Palmeiras cede el liderato tras 19 fechas en la primera plaza. Por su parte, el Botafogo es 13º, con seis puntos más sobre el descenso.

La pelea por la punta entre Palmeiras y Flamengo se dará mientras ambos siguen en carrera en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos viajarán a Ecuador esta semana: el Verdão abrirá su serie el miércoles en Quito ante LDU, mientras el Fla jugará en la misma ciudad un día después ante Independiente del Valle.

El Santos respira

También este domingo, el Santos, sin el lesionado Neymar, se alejó del descenso con una importante victoria a domicilio por 3-2 sobre el Inter de Porto Alegre.

El resultado deja al borde de la destitución al técnico del elenco gaúcho, el uruguayo Paulo Pezzolano.

El Colorado fue eliminado el jueves en cuartos de la Copa de Brasil por su eterno rival, el Gremio, y su presidente afirmó que la continuidad de Pezzolano dependería del resultado contra el Santos.

Dos goles de Gabigol (8’ y 29’, el segundo de penal) y otro del uruguayo Christian Oliva, en el 39, le dieron el triunfo al Santos.

El Inter se vio perjudicado por la expulsión de Matheus Bahía en el minuto 28. Recortaron el marcador con un gol en el minuto 46 del argentino Braian Aguirre y otro de penal en el descuento de Bruno Henrique.

“Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y juntos tenemos que darle la vuelta a la situación. Me fui de casa muy pronto, dejé a mi familia por mi sueño. Sé lo que es no rendirse. Ahora hay que arreglarlo todo y volver a ganar”, afirmó el defensa argentino Gabriel Mercado, del Inter, sobre el posible adiós de Pezzolano.

Con los tres puntos, el Santos sube a la 12ª plaza con 32 puntos, siete arriba del descenso. El Inter es antepenúltimo con 25 unidades, a tres de la salvación.