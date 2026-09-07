Pellegrini: "Jugar la 'Champions' es un salto importante"

Pellegrini espera, según declaró en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial en el estadio Pierre Mauroy, que su deseo es "hacer una buena competición" que debe empezar con "tratar de ganar mañana al Lille" en su feudo "y después, ya se verán los siguientes partidos".

El conjunto galo será "un rival difícil" por tratarse de "un equipo puntero de la liga francesa, que empató contra el PSG" hace una semana y está dirigido por Davide Ancelotti, que acaba de hacer la "maniobra importante de separarse del padre -Carlo-", el considerado por el chileno "el mejor técnico de la historia".

"Seguramente va a ser un gran técnico, con una idea parecida" a la de su progenitor, subrayó.

El entrenador santiaguino recordó su experiencia por haber "tenido, por suerte, la oportunidad de jugar siete 'Champions'", una competición que "atrae mucho pero es peligrosa" porque "puede pasar factura. Por eso es importante un plantel equilibrado, que responda en ambos frentes".

Para Pellegrini, "siempre LaLiga va a tener la importancia mayor", ya que esa competición "es el resumen de todo el año" y, bajo esa premisa, intentará "llegar en la Copa y en la 'Champions' lo más lejos posible", para lo que necesitará "un plantel, no sólo un equipo titular".

El preparador bético anunció que seguirá con sus habituales rotaciones porque dispone de "un plantel comprometido para estar en todas las competiciones".

Pellegrini también mostró sus dudas sobre el delantero colombiano Cucho Hernández "porque viene atrasado en su preparación" tras el Mundial, mientras que el recién fichado "Troy -Parrott- lleva unas semanas trabajando" a sus órdenes.