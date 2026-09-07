Reacción y ausencias en el inicio del camino hacia el gran objetivo

También el que se le resistió a José Mourinho en su primera etapa en el club, cayendo tres veces en semifinales. Lo hace tras encajar su primera derrota esta temporada y con las ausencias por sanción de tres centrocampistas: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El 1-0 sufrido ante el Betis supuso el primer traspiés en la segunda andadura de ‘Mou’ en el banquillo del Real Madrid. El primer “momento de dificultad” que avisó desde el primer día. Lo salvó en el estreno ante el Espanyol gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 90 que dio los tres puntos, pero no pudo en el estadio de La Cartuja.

Tras la derrota llega la primera reacción esperada, en la competición fetiche para el Real Madrid. De vuelta en el Santiago Bernabéu, donde ha goleado en sus dos anteriores partidos, 4-1 contra la Real Sociedad y 4-0 frente al Málaga, el conjunto blanco recibe a su primer gran rival de la temporada.

Primer día grande para medir el segundo arranque de José Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinícius y Bellingham que acopla y protege ‘Mou’ como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo.

Aunque no llegan en buen momento, sobre todo un Kylian Mbappé que remató siete veces, incluidos un penalti y una doble ocasión clara con el portero batido, ante el Betis y no consiguió marcar. Fallos que marcaron un partido que acabó perdiendo el Real Madrid.

Cuatro días después, en un calendario sin tregua hasta el primer parón internacional a finales de septiembre, Mbappé tendrá la opción de redimirse.

Lo hará, obviamente, como titular en un once en el que Mourinho tiene dos huecos debido a las bajas por sanción, acumuladas de la pasada temporada, de Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga. Además, Tchouaméni y Thiago Pitarch no están al 100 % tras sus respectivas lesiones.

Problema en el centro del campo ante el que el portugués maneja varias alternativas. Una de ellas, colocar a Trent Alexander-Arnold, lateral derecho, al lado de Fede Valverde; otra, retrasar la posición de Bellingham, aunque dijo Mourinho en el pasado que le quería cerca del área; y la última, con menos posibilidades, introducir a un jugador del Real Madrid Castilla, como Jorge Cestero o Sergio Martínez.

Además, la baja de Arda Güler deja un hueco en la banda derecha, con las opciones de Brahim Díaz o de Yan Diomandé, quien se convirtió este verano en el fichaje más caro de la historia del club y aún no se ha estrenado como titular.

Por su parte, el Inter de Milán afronta el partido contra el Real Madrid tras hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Serie A y después de una remontada ante el Nápoles (3-2), que reforzó las buenas sensaciones con las que el conjunto del técnico rumano Cristian Chivu llega a su estreno en la Liga de Campeones.

El campeón italiano encara el duelo del Santiago Bernabéu con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.

Su estreno en 'Champions' está marcado por su ambición de apuntar a lo más alto tras recuperar su posición como potencia europea. Desde 2021-22, el conjunto italiano alcanzó dos finales y dos octavos de final: cayó ante el Liverpool en 2022, perdió la final de 2023 contra el Manchester City (1-0), fue eliminado por el Atlético en 2024 y volvió a disputar la final en 2025, donde el PSG se impuso 5-0 en Múnich.

Su líder indiscutible es el argentino Lautaro Martínez, capitán que reforzó su condición de héroe interista tras rechazar al Barcelona este mercado estival. Su principal socio en ataque podría ser Marcus Thuram, como de costumbre, si bien Francesco Pio Esposito, que renovó el domingo su contrato, busca también ser la pieza que complete a Lautaro, como ya ha sucedido en el arranque de liga.

Por detrás de la pareja de delanteros permanece un centro del campo reconocible, con Nicolò Barella, Piotr Zielinski y Hakan Çalhanoglu como piezas fundamentales, mientras Federico Dimarco, nombrado mejor jugador de la pasada campaña en Serie A, está aún en duda después de abandonar el terreno de juego con molestias el pasado sábado.

Alessandro Bastoni continúa como uno de los referentes de la defensa junto a Manuel Akanji y Yann Biseck. Bajo palos, el guardameta español Josep Martínez.

El inicio de temporada acompañó al nuevo proyecto. El Inter venció al Monza por 4-1, al Cagliari por 0-1 y al Nápoles por 3-2, un pleno que le permite llegar al Bernabéu con confianza y con ocho goles marcados en tres jornadas.

El partido tendrá también el componente histórico de un enfrentamiento que el Inter no gana al Real Madrid desde 1998. Los cuatro duelos disputados entre ambos en este siglo terminaron con victoria madridista, incluidos los dos de la fase de grupos de las temporadas 2020-21 y 2021-22.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Diomandé o Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.