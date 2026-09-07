Samu ya se entrena con el Oporto tras su lesión

En una nota publicada en su sitio web, el Oporto dijo que Samu hizo un "entrenamiento integrado condicionado" junto a la plantilla en la sesión de este lunes, la última del campeón portugués antes del partido de este martes contra el Manchester City de la Liga de Campeones.

A pesar de la evolución de Samu Aghehowa, el técnico de los 'dragones', el italiano Francesco Farioli, expresó cautela respecto al regreso de su máximo goleador, pues es algo que hay que "evaluar diariamente".

"Ha estado trabajando mucho para recuperarse, pero antes de que vuelva a jugar, necesitamos varias confirmaciones por parte del equipo médico y de los médicos que participaron en la cirugía" que se realizó en mediados de febrero, afirmó Farioli en una rueda de prensa.

No obstante, "verlo cerca del resto del equipo, empezando a entrenar y a tocar el balón, es una motivación extra para todos", agregó.

El delantero natural de Melilla, de 22 años, sufrió un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior en un partido de los 'dragones' el 9 de febrero, lo que le hizo quedarse fuera del resto de la temporada.

Aun así, Samu resultó fundamental para el Oporto, ya que fue el máximo goleador del equipo con 20 tantos, 13 de ellos en la Liga Portugal que los blanquiazules ganaron.