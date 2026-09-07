Segundo gol de Sucic y Fer Niño; primero para Yangel, Ochieng, Lemar, Starfelt y Satriano

- Con 6 goles: Raphinha (1p) (BRA) (Barcelona).

- Con 5 goles: Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Lamine Yamal y Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna); y Kylian Mbappe (FRA) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés): Alex Baena (Atlético Madrid); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Rodrigo Riquelme (Betis); Fer Niño (Elche); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); Nicolás Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Pedri González y Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED) y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Martín Satriano (URU) y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Andrei Ratiu y Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal) EFE