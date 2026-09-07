Sorloth sigue de baja para Anfield

Son las dos únicas ausencias a día de hoy en el conjunto rojiblanco para el estreno de la máxima competición europea, según el entrenamiento matutino de este lunes, a dos velocidades para la plantilla: los titulares de la derrota del pasado sábado con trabajo de recuperación y los suplentes con más intensidad, incluidos Julián Alvarez y Cuti Romero, ya en el tramo final de su puesta a punto para la titularidad.

El equipo se desplazará este martes por la mañana a Liverpool para el encuentro del miércoles.