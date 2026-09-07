Tchouaméni, Endrick y Pitarch apuran para la ‘Champions’ y Lunin, ausente por gripe

Los tres, que ya se reincorporaron al grupo el domingo, continuaron este lunes integrados con la plantilla y participaron con normalidad en los ejercicios, por lo que será decisión del técnico, el portugués José Mourinho, si incluirlos en la lista o no.

Una decisión de importancia ya que el luso cuenta con las bajas por sanción de Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, tres centrocampistas que complican el once titular de ‘Mou’.

Por ello, el regreso de Tchouaméni, quien no ha debutado aún esta temporada para no correr riesgos tras un Mundial en el que forzó para jugar, y el de Tahiago Pitarch, una vez superado un esguince en la rodilla izquierda que sufrió al inicio de la pretemporada en agosto, se antojan claves para el plan de partido.

Si vuelven a la lista, además de los sancionados, Mourinho contará con las bajas de Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión, y la de Andriy Lunin, quien sufre un proceso gripal que le ha impedido entrenar junto al resto de sus compañeros.