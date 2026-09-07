Fútbol Internacional
07 de septiembre de 2026 a la - 06:05

Tchouaméni, Endrick y Pitarch apuran para la ‘Champions’ y Lunin, ausente por gripe

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Madrid, 7 sep (EFE).- El Real Madrid completó este lunes el último entrenamiento de preparación previo a su estreno esta temporada en la Liga de Campeones, ante el Inter Milán en el Santiago Bernabéu, con la presencia de Aurelien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarcch, quienes apuran sus opciones de volver a la convocatoria.

Por EFE

Los tres, que ya se reincorporaron al grupo el domingo, continuaron este lunes integrados con la plantilla y participaron con normalidad en los ejercicios, por lo que será decisión del técnico, el portugués José Mourinho, si incluirlos en la lista o no.

Una decisión de importancia ya que el luso cuenta con las bajas por sanción de Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, tres centrocampistas que complican el once titular de ‘Mou’.

Por ello, el regreso de Tchouaméni, quien no ha debutado aún esta temporada para no correr riesgos tras un Mundial en el que forzó para jugar, y el de Tahiago Pitarch, una vez superado un esguince en la rodilla izquierda que sufrió al inicio de la pretemporada en agosto, se antojan claves para el plan de partido.

Si vuelven a la lista, además de los sancionados, Mourinho contará con las bajas de Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión, y la de Andriy Lunin, quien sufre un proceso gripal que le ha impedido entrenar junto al resto de sus compañeros.