Vardy ficha por el Burnley

Tras acabar su contrato con el Cremonese en Italia, Vardy llega al Burnley, uno de los que descendieron la temporada pasada de la Premier League, para recomponer la temporada de los 'Clarets', que han empatado dos partidos y perdido tres después de cinco jornadas.

Vardy, que marcó 200 goles en 500 partidos con el Leicester, formó parte integral del equipo que conquistó la Premier en 2016 y es el futbolista con el récord de partidos seguidos marcando en la máxima categoría del fútbol inglés.

Abandonó el Leicester en 2015 y fichó por el Cremonese, donde anotó siete tantos en 29 partidos antes de descender a la Serie B.