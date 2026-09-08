Amrabat se declara no disponible para Marruecos si el actual seleccionador sigue al frente

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el centrocampista explicó que ya no se siente en condiciones de seguir representando a su país bajo la dirección del actual entrenador, por lo que ha decidido no estar a disposición de la selección mientras Wahbi permanezca al frente del equipo.

"Por respeto a la selección y a todas las personas implicadas, prefiero mantener en privado los motivos de esta decisión", precisó el futbolista, que también cuenta con nacionalidad neerlandesa.

Amrabat, de 30 años y recién incorporado al Ajax de Ámsterdam, recordó que defiende los colores nacionales desde su primera convocatoria, hace doce años, con participaciones en los mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y el último de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El jugador insistió en que su amor por Marruecos y por la selección "no cambiará" y dejó la puerta abierta a una posible vuelta al equipo en el futuro, aunque condicionada a un cambio en la dirección técnica del combinado nacional.

El internacional marroquí ha militado durante su trayectoria profesional en equipos como Feyenoord y Utrecht (Países Bajos), Brujas (Bélgica), Hellas Verona y Fiorentina (Italia), Manchester United (Inglaterra), Fenerbahce (Turquía) y Betis (España).

La decisión de Amrabat abre un nuevo frente de tensión para la selección marroquí, que inicia un nuevo ciclo bajo la dirección de Wahbi tras un periodo marcado por éxitos y altas expectativas, después de alcanzar por primera vez en su historia las semifinales de un Mundial en Catar 2022.