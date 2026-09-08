De la Fuente, Arteta, Luis Enrique, Emery y Kompany, nominados a mejor entrenador

La lista de cinco aspirantes la completa el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich. Los vencedores se conocerán el 26 de octubre en una gala en Londres.

El riojano De la Fuente, por haber ganado el Mundial en julio, parte como uno de los favoritos junto al asturiano Luis Enrique, quien condujo en 2026 al PSG a su segunda Champions seguida.

Del vasco Emery, el Balón de Oro destacó la meritoria cuarta posición en la Premier y, sobre todo, la Liga Europa conquistada, el primer gran título del club en tres décadas.