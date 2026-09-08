El alcalde de Elda ve una noticia "espectacular" el interés de Messi por el Eldense

Tras conocer que el futbolista argentino ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de LaLiga Hypermotion, Alfaro ha contactado con el entorno de Messi que está al frente de la operación tras reunirse hace unos días mantuvo con la todavía presidenta del club, Carolina Holguín.

“Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, ha indicado el alcalde.

"En cualquier caso", ha proseguido, "tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular”.

El alcalde ha puesto en valor el apoyo que el ayuntamiento ha brindado a la entidad azulgrana durante los doce últimos años para estabilizar su gestión y contribuir en 2023 a que volviera a ascender a Segunda División tras militar 60 años en categorías inferiores.

Este respaldo continuado al Eldense, que ha sido articulado en el plano económico, deportivo, institucional y mediante la cesión y adecuación de instalaciones municipales, ha sido un pilar esencial para dotar al club de una estructura sólida, convirtiéndolo en un proyecto atractivo para inversores de primer nivel mundial como lo es Messi, en opinión de Alfaro.

“Vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos antes de hacer una valoración más amplia", ha agregado el alcalde, quien no ha podido ocultar estar "muy feliz, la verdad”.