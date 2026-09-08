El América, nominado al Balón de Oro, y la brasileña Geyse brillan en el Apertura mexicano

El pasado viernes, Geyse convirtió dos goles para confirmarse como líder anotadora del campeonato y darle a las Águilas del entrenador español Ángel Vilacampa un triunfo por 1-2 sobre las Pumas UNAM.

En su estadio, las universitarias se fueron delante con un gol de la portuguesa Stephany Ribeiro, quien se hizo en el minuto 18 de un balón rebotado en el poste y lo metió en la red.

Además de Geyse, tuvo una destacada actuación la delantera Scarlett Camberos, también nominada al Balón de Oro, como mejor jugadora del año.

América fue paciente, empató con un disparo de derecha de Geyse a pase de la estadounidense Sarah Luebbert y decidió el duelo con un cabezazo de la sudamericana, que llegó a 11 dianas, tres más que la venezolana Enyer Higuera, del San Luis.

En seis presentaciones, las azulcremas suman seis victorias con 30 goles a favor y tres en contra, lo cual sitúa al cuadro de Villacampa en el primer lugar del grupo B con 18 unidades, dos encima de las Chivas de Guadalajara y el San Luis.

Las Chivas golearon por 0-4 al Atlas, también el viernes, en el derbi tapatío. Alicia Cervantes con dos goles, Jasmine Casarez y Denise Catsro reflejaron en el marcador la superioridad de las Rojiblancas.

San Luis se impuso el sábado por 0-2 al Necaxa con el octavo gol de Higuera y otro de Daniela Delgado.

El Tigres UANL se ratificó como líder con paso perfecto en el grupo A, al golear por 3-0 al Santos Laguna el pasado domingo, con anotaciones de Maricarmen Reyes, María Sánchez y Alison Esquivel.

Tigres acumula 18 puntos, tres encima de las Rayadas de Monterrey, vencedoras por 5-1 del Toluca, el sábado, con dos goles de la estadounidense Aeriel Chavarin, dos de la sudafricana Jermaine Seoposenwe y uno de Diana García.

En otros resultados, este martes, el Juárez FC venció por 0-1 al Atlante; ayer el León venció por 5-2 al Puebla; el domingo Cruz Azul aventajó por 0-2 al Querétaro; y el sábado Tijuana superó por 3-1 al Pachuca.

El Apertura continuará con la séptima jornada, de viernes a lunes próximos.

- Partidos de la undécima jornada del Apertura mexicano.

Viernes 11.09: Cruz Azul-Pumas UNAM y Atlas-Atlante.

Sábado 12.09: Guadalajara-Monterrey y Juárez FC-Necaxa.

Domingo 13.09: Puebla-Querétaro, San Luis-Santos Laguna y América-Tigres UANL.

Lunes 14.09: Toluca-Tijuana y Pachuca-León.