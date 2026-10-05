Policiales
05 de octubre de 2026 a la - 10:09

Candidato a concejal fallece luego de conocer los resultados de las elecciones

Christian Flores, con camisa blanca y gafas, sonríe y levanta el puño en un fondo naranja con su nombre y lema publicitario.
Christian Flores, candidato a concejal de Villa del Rosario, San Pedro quien falleció luego de conocer los resultadosgentileza

Cristhian Joel Flores Ayala, de 27 años, candidato a concejal por el movimiento “Yo Creo” en Villa del Rosario, departamento de San Pedro, falleció la noche del domingo a causa de un aparente paro cardíaco tras el cierre de las elecciones municipales.

Por ABC Color
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Los primeros datos compartidos por allegados y vecinos del joven político señalaban que había vivido la jornada con gran entusiasmo y que el aparente paro cardíaco se produjo tras la conmoción de saber que supuestamente había logrado acceder a un escaño en la Junta Municipal.

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Sin embargo, el informe oficial de la Comisaría 13ª de Villa del Rosario detalla que los familiares de Flores Ayala manifestaron que el joven se dirigió a su domicilio particular tras confirmarse su derrota en los comicios. En el lugar sufrió un cuadro de alteración y nerviosismo, perdió el conocimiento y colapsó en el suelo.

Lista de candidatos con nombres y preferencias, destacando a Cristian Joel Flores Ayala en azul sobre fondo blanco.
Preferencia de candidatos del Partido Yo Creo para la Junta Municipal de Villa del Rosario, San Pedro.

Asistencia médica

De acuerdo con la notificación policial, la víctima llegó al centro asistencial de la ciudad a las 20:50 a bordo de un vehículo particular, aparentemente ya sin signos de vida. Según el testimonio de la Dra. Clara Benítez, a pesar de las maniobras de reanimación aplicadas por el personal médico de guardia, no se logró revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento por muerte súbita.

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El caso fue derivado al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes, mientras la comunidad de Villa del Rosario expresa su consternación por la repentina pérdida del joven dirigente.