Candidato a concejal fallece luego de conocer los resultados de las elecciones

Los primeros datos compartidos por allegados y vecinos del joven político señalaban que había vivido la jornada con gran entusiasmo y que el aparente paro cardíaco se produjo tras la conmoción de saber que supuestamente había logrado acceder a un escaño en la Junta Municipal.

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Sin embargo, el informe oficial de la Comisaría 13ª de Villa del Rosario detalla que los familiares de Flores Ayala manifestaron que el joven se dirigió a su domicilio particular tras confirmarse su derrota en los comicios. En el lugar sufrió un cuadro de alteración y nerviosismo, perdió el conocimiento y colapsó en el suelo.

Asistencia médica

De acuerdo con la notificación policial, la víctima llegó al centro asistencial de la ciudad a las 20:50 a bordo de un vehículo particular, aparentemente ya sin signos de vida. Según el testimonio de la Dra. Clara Benítez, a pesar de las maniobras de reanimación aplicadas por el personal médico de guardia, no se logró revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento por muerte súbita.

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El caso fue derivado al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes, mientras la comunidad de Villa del Rosario expresa su consternación por la repentina pérdida del joven dirigente.