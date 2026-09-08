El Valencia firma su peor racha sin jugar en Europa: 2.374 días sin torneos continentales

Entre 1983 y 1989, con un descenso a Segunda de por medio, el Valencia estuvo 2.373 días sin jugar partidos europeos una racha que iguala este martes y que superará este miércoles para establecer un nuevo peor registro histórico.

El equipo vive su séptima campaña seguida sin estar en torneos europeos, una situación que se ha dado en nueve de las doce campañas de Peter Lim como máximo accionista del club, tras haberse clasificado en 16 de las 17 anteriores a la llegada del magnate singapurense.

El Valencia disputó su último encuentro europeo el 10 de marzo de 2020. Fue la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del curso 2019-20 y perdió por 3-4 contra el Atalanta, un resultado que supuso su eliminación.

En las últimas campañas el equipo estado más tiempo inmerso en la batalla por salvar la categoría que en la pelea por regresar a Europa, una posibilidad que ha oteado en algunas ocasiones en este tiempo pero que nunca ha llegado a concretar. Ahora mismo, tras las cuatro primeras jornadas, es colista con 1 punto de 12 posibles.

El Valencia es uno de los catorce clubes con al menos siete títulos europeos, puesto que ha ganado dos Copas de Ferias, una Recopa, una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa y una Copa Intertoto, además de dos finales de Liga de Campeones pero ahora, tras siete campañas seguidas fuera de Europa, ha desaparecido del 'ranking' UEFA.