PSG, Flamengo, Arsenal, Bayern y Bodø Glimt, nominados de 2026 en una lista sin españoles

El ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en la gala que se celebra en Londres.

El PSG de Luis Enrique, máximo favorito, venció como principal trofeo la Liga de Campeones en 2026 -la segunda consecutiva-, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta (finalista de la Champions) levantó la Premier League tras 22 años de sequía.

Bodø Glimt fue escogido por su destacado recorrido en la última Champions, en la que empató ante el Borussia Dortmund y el Tottenham antes de vencer al Atlético de Madrid y al Manchester City.

Posteriormente, los noruegos se impusieron al Inter de Milán tanto en la ida como en la vuelta en su eliminatoria de 'play-off'.

El Bayern Múnich, por su parte, fue el vencedor de la Bundesliga (perdiendo solo un encuentro) y llegó hasta las semifinales de la Liga de Campeones.